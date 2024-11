Balanço da Assistência Social aponta 90.915 atendimentos em oito meses

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentou na última quinta-feira (14/11), na Câmara, o balanço de atividades da pasta nos oito primeiros meses do ano, registrando 90.915 atendimentos, concessões e serviços nesse período. Entre janeiro e agosto, a pasta contabilizou 60.376 atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico); 22.108 serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) destes 4.248 relativos a benefícios eventuais; e 3.460 atendimentos e serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Ainda houve a oferta de 1.420 vagas para públicos específicos em instituições da cidade, por meio do estabelecimento de 29 termos de parceria.

As informações foram compartilhadas pelo secretário Geraldo Garippo, que estava acompanhado dos diretores da pasta, Regiane Borges e Carlos Alberto Santiago de Araújo. A audiência foi conduzida pelo vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, presidente da Comissão de Política Social, que também contou com a participação do parlamentar Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus.

Na oportunidade, foi destacado o trabalho desenvolvido nos equipamentos da Assistência, com maior volume sendo verificado nos Cras, onde também são realizados os serviços do CadÚnico, ofertados nas unidades Gardênia (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul), Centro (rua Monsenhor Nuno, 595), Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 - Parque Residencial Casa Branca), Boa Vista (rua Katsutoshi Naito, 957 - Sesc) e Palmeiras (rodovia Índio Tibiriçá - SP-31, 11.641). Até o fim desse período, 54.323 famílias estavam cadastradas, sendo que 25.123 para o benefício do programa “Bolsa Família”.

Com relação ao total de ações proporcionadas pelos Cras, foram assinalados 789 acompanhamentos por mês, em média; com 15.604 atendimentos particularizados; 772 encaminhamentos para atualização do CadÚnico; 1.186 encaminhamentos para acesso ao BPC; 310 visitas domiciliares; e 3.447 atendimentos para pessoas em grupos não continuados. As equipes desses polos também garantiram os benefícios eventuais para suporte às famílias por ocasião de natalidade (373) e funeral (183), além das necessidades de alimentação (3.692). O Serviço de Proteção Social Básica ainda implementou no ano um modelo diferenciado de apoio aos idosos e às pessoas com deficiência em vulnerabilidade.

O secretário destacou as inúmeras frentes de atuação conduzidas neste período, que tem permitido a melhoria da qualidade de vida para tantos munícipes. “O nosso trabalho impacta diretamente no dia a dia das pessoas, já que promovemos as condições necessárias para que as famílias em vulnerabilidade social possam ter acesso aos seus benefícios, além dos atendimentos que fazemos de forma individualizada e até mesmo dos domicílios. Temos conseguido alcançar muitas famílias”, avaliou o titular da pasta.