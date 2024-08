Balanço da Educação aponta implantação de 9 escolas e 15 creches

Balanço da Secretaria de Educação de Suzano a pedido do DS aponta a construção de nove escolas municipais e a implantação de 15 creches comunitárias. A expansão da estrutura para o atendimento dos alunos começou a ser notada em 4 de fevereiro de 2017. Na ocasião foi inaugurada a Escola Municipal Ângelo Garcia (rua Alcides Pizzolito, s/nº - Jardim Casa Branca). Ainda naquele ano, em 1º de abril, foi entregue a Escola Municipal Professora Marisa Barboza Faria (estrada Takashi Kobata, 1600 - Jardim Europa). No ano de 2018, em 5 de março, foi aberta a Escola Municipal Heleno José dos Santos (rua Mario Bochetti, 170 - Cidade Miguel Badra).

Já em 2020, no dia 2 de fevereiro, foi entregue a Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda (rua Eunice Cerqueira Inocêncio, 410 - Jardim Quaresmeira) e também naquele ano, em 13 de agosto, foi inaugurada a Escola Municipal Zaira Assen Torrano (rua Claudionor Rosa de Lima, 1 - Residencial Nova América). Já em 2023, no dia 21 de janeiro, foi aberta a Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia (rua Fernando Fiamini, 120 - Parque Maria Helena) e no mês seguinte, em 4 de fevereiro, ficou pronta a Escola Municipal Tomi Ashiuchi (rua Lhubinko Rajkov, 90 - Jardim Saúde).

Em 2024, a Prefeitura de Suzano inaugurou em 20 de abril, a Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório, que fica localizada na rua Norberto da Silveira, 153, no Jardim Gardênia Azul. Já no último dia 3 de agosto, foi entregue a Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, que fica situada entre a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) e a estrada Antônio Jorge, nas imediações da fábrica da Panco, na Vila Sol Nascente.

A inauguração de novas escolas municipais esteve acompanhada, nesse período, de parcerias que proporcionaram mais vagas para o público de 0 a 3 anos. Já no primeiro ano da gestão, em 2017, foram abertas cinco creches comunitárias, incluindo as unidades geridas pela entidade Kolping no bairro Sesc - núcleo II (rua Agnaldo Cursino, 89) e no bairro São José - núcleo I (rua Jamaica, 156); e também pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) no Centro (rua Doutor Campos Sales, 151), no Jardim Suzano (rua João Augusto, 209) e na Vila Urupês (rua Tokuzo Terazaki, 98).

Em 2019, foram entregues as unidades da Aame no Miguel Badra Alto (avenida Miguel Badra, 751 – Cidade Miguel Badra) e do Instituto Virtutis no Jardim Europa. Já em 2022, foram abertas as unidades da Aamae na Casa Branca (rua Tereza Haguihara Cardoso, 905), no Boa Vista (rua Jayme Leme, 67) e na Vila Urupês (rua Madame Pommery, 874), além da creche do Parque Maria Helena, gerida pelo Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), e a unidade administrada pelo Instituto Virtutis no Jardim Varan (rua Paulo Sampaio, 365). Em 2023, foram inauguradas creches da entidade Kolping no Miguel Badra Alto (rua Igreja Evangélica Unificados por Cristo, 561) e no Miguel Badra Baixo (rua José Ferreira Neves), assim como a creche gerida pela Aadvis na Vila Amorim (rua Gato Cinzento, 244).

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, afirmou que as novas escolas e as parcerias aumentaram a oferta de ensino e têm proporcionado uma melhor redistribuição dos alunos nas diferentes localidades do município. “Suzano vem avançando na oferta de vagas com os novos equipamentos públicos que estão sendo entregues, garantindo novos polos de educação nas três regiões da cidade. Com as novas turmas que são formadas, podemos equilibrar a quantidade de alunos em cada unidade”, declarou o titular da pasta, que lembrou ainda que a rede municipal conta hoje com 74 escolas municipais e 28 creches comunitárias.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi salientou que Suzano está se desenvolvendo com as melhorias que vêm sendo implementadas no ensino da cidade. “Estamos ampliando a infraestrutura de ensino no município na medida em que novos equipamentos vão sendo instalados”.