Novos membros do Conselho Municipal de Turismo tomam posse em Suzano

Os 43 novos integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) tomaram posse na manhã desta terça-feira (12/05), durante cerimônia realizada na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

O grupo é formado por 22 membros titulares e 21 suplentes, que atuarão no fortalecimento do turismo na cidade, visando fomentar a economia local e ampliar a geração de empregos.

Durante a solenidade, também foi definida a nova diretoria do Comtur. Paulo Kenzo Uemura foi reconduzido à presidência, enquanto Arieli de Souza Queiroz assumiu o cargo de secretária-executiva e Gislene Santana o de secretária-adjunta.

O Comtur integra a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. O secretário Mauro Vaz participou da cerimônia de posse e destacou a importância do conselho para o avanço do turismo em Suzano, além das iniciativas desenvolvidas pela administração municipal no setor.

“Sempre tive um compromisso sério com o turismo e a administração municipal tem um olhar atento para o setor. O Comtur atua para fortalecer os trabalhadores da área, fomentar empregos e impulsionar a economia local, já que o turismo tem potencial para alcançar todos esses objetivos”, afirmou Mauro Vaz.

O presidente do conselho, Paulo Kenzo, ressaltou que o órgão atuará em diferentes frentes, buscando qualificação, planejamento e desenvolvimento para o município. “O turismo possui várias possibilidades e nosso objetivo é desenvolver projetos importantes para o município, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da economia. Suzano tem grande potencial turístico, com parques aquáticos, hotéis e restaurantes reconhecidos que atraem visitantes. Neste novo biênio, queremos ampliar ainda mais a visibilidade da cidade e atrair mais pessoas para conhecer a nossa cidade”, declarou.

O incentivo ao turismo tem sido uma das prioridades da administração municipal nos últimos anos. A principal conquista foi o reconhecimento de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT), oficializado em agosto de 2025 após aprovação de projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A classificação consolidou o trabalho desenvolvido em parceria pelas gestões do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e do atual chefe do Poder Executivo municipal, Pedro Ishi.

Ainda em 2017, no primeiro ano da gestão Rodrigo Ashiuchi, durante reunião realizada na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) com o então secretário estadual de Turismo, Laércio Benko, já havia sido destacada a importância de Suzano conquistar o título de MIT.

Mauro Vaz finalizou lembrando todo esse processo percorrido e destacou a evolução do setor ao longo dos últimos anos. “Tenho muito orgulho do que foi construído. O turismo precisava ser fortalecido e, por meio do Comtur, esse objetivo continuará sendo desenvolvido”, concluiu.

Também participaram do evento o presidente da Câmara, Artur Takayama; o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, vereador Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza; além do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do controlador geral do município, César Braga.