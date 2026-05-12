Prefeitura aplica novo asfalto no trecho da rua Ipês entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba

A Prefeitura de Suzano avançou nesta terça-feira (12/05) com os trabalhos de requalificação que estão em andamento na rua Ipês, na Vila Urupês, ao garantir a aplicação de asfalto no trecho entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba. A obra ocorre três semanas após a liberação dos recursos federais que foram destravados em função das tratativas do prefeito Pedro Ishi.

As intervenções vêm acompanhadas de serviços de zeladoria, iluminação, sinalização e drenagem, estes últimos projetados para garantir o escoamento ideal das águas da chuva, preservando o deslocamento dos moradores e de todos que circulam pelos bairros.

O projeto para a rua Ipês prevê melhorias não só no trecho entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, mas num trecho mais amplo, de 1,1 quilômetro, que chegará até a rua Ivan Fleury Meireles.

O trabalho se alinha às demandas da população, que já estavam na pauta da administração municipal desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, quando foi assinado o convênio com o governo federal que tem viabilizado recursos para a obra. Para a rua Ipês, foi destinado R$ 1,27 milhão, que integra um investimento total de R$ 6,8 milhões de repasse para esta e outras obras na Vila Urupês e na Vila Amorim, que se somarão a R$ 600 mil de contrapartida municipal.

As intervenções garantirão ainda a requalificação em um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu, entre rua Gato Cinzento e a rua Professor Jeremia, além de melhorias no sistema de drenagem das ruas Guilherme e Ipês, além da avenida Taiaçupeba.

O prefeito Pedro Ishi tem acompanhado o trabalho nesta localidade e já esteve duas vezes na rua Ipês recentemente, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; e dos parlamentares Jaime Siunte e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Oliveira afirmou que os serviços beneficiarão todos os motoristas que circulam pela região central da cidade. “Esses bairros são estratégicos para a mobilidade do município, já que são utilizados para quem chega e sai do centro. Uma vez que executamos ações para melhorar a condição das vias, começando pelo sistema de drenagem e terminando com a nova pavimentação, facilitamos o deslocamento de todos”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito frisou que as atividades nestas localidades se integram ao trabalho que tem ocorrido em toda a cidade. “Tivemos esse contato com o governo federal para que pudéssemos dar andamento às obras, já que o repasse dos recursos ficou travado após o início da execução do projeto. Fizemos as tratativas que eram necessárias e agora já estamos com uma etapa concluída, para beneficiar toda a população. Esta é mais uma conquista para Suzano e dá continuidade ao avanço na mobilidade que estamos proporcionando nos quatro cantos do município”, destacou o chefe do Executivo.