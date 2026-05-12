Desenvolvimento Econômico registra venda de mais de 500 peças no 'Mega Dia das Mães'

O evento “Mega Dia das Mães”, promovido pelo Departamento de Artesanato da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, registrou grande participação do público e comercializou 522 peças ao longo dos seis dias de programação.

Ao todo, 40 artesãos participaram da iniciativa, que recebeu centenas de visitantes no período. A ação foi realizada no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 – Centro) e contou com a comercialização de diversos itens, como peças em crochê, amigurumis, bichos de pelúcia, bonecas, decorações em marcenaria, laços de cabelo, flores artesanais, vestuário em crochê e aromatizadores.

De acordo com a secretaria, o volume de vendas alcançou R$ 15.794,34, fortalecendo o comércio de artesanato no município e consolidando mais uma edição do “Mega Dia das Mães”, que chegou neste ano à sua quinta realização.

Os artesãos participantes avaliaram positivamente o evento, destacando o bom fluxo de visitantes e o desempenho das vendas. Para a coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury, o projeto se fortalece a cada edição. “O ‘Mega Dia das Mães’ é um evento que atrai bastante público. Em seis dias de evento, mais de 300 pessoas passaram por lá. O artesanato em Suzano possui grande relevância e precisamos continuar incentivando o setor por meio de novas ações. Nossa expectativa é realizar novamente o projeto em 2027”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, também destacou os resultados positivos da iniciativa e adiantou que uma nova edição já está prevista para junho. “A ação deste ano teve um resultado muito positivo e ficamos bastante satisfeitos com o retorno do público e dos artesãos. A parceria com o Glicério Boulevard também foi fundamental, pois o espaço oferece um ambiente acolhedor e agradável. Em junho, realizaremos uma edição especial voltada ao Dia dos Namorados e às festividades juninas”, declarou o chefe da pasta.