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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Cidades

Prefeito participa de solenidade voltada à proteção das mulheres e reforça políticas públicas

Evento estadual 'São Paulo Por Todas Mais Seguras' apresentou ampliação de serviços e medidas de combate à violência contra a mulher

12 maio 2026 - 16h58Por De Suzano
Evento estadual 'São Paulo Por Todas Mais Seguras' apresentou ampliação de serviçosEvento estadual 'São Paulo Por Todas Mais Seguras' apresentou ampliação de serviços - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta terça-feira (12/05) da solenidade do programa “São Paulo Por Todas Mais Seguras”, promovida pelo governo do Estado de São Paulo, no prédio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), localizado na Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro, na capital paulista. O evento teve como objetivo apresentar a ampliação de medidas e serviços voltados à proteção das mulheres e ao fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência.

O chefe do Executivo suzanense esteve acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino. A agenda reuniu autoridades estaduais, representantes das forças de segurança e lideranças municipais para apresentar estratégias de prevenção, acolhimento e combate à violência contra a mulher.

O prefeito destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso de Suzano com políticas públicas voltadas à segurança e ao acolhimento das mulheres. “O combate à violência contra a mulher precisa ser tratado como prioridade permanente. Suzano tem avançado nessa pauta com trabalho integrado, acolhimento e fortalecimento das políticas públicas de proteção. Nossa Patrulha Maria da Penha é referência no Estado e demonstra que investir em prevenção e acompanhamento salva vidas”, afirmou.

O evento teve à frente o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas. Também estiveram presentes a deputada federal Rosana Valle; o deputado federal Guilherme Derrite; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; o prefeito da capital, Ricardo Nunes, acompanhado da primeira-dama Regina Nunes; e a comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Glauce Anselmo Cavalli.

A agenda ocorreu poucos dias após Suzano conquistar duas novas viaturas para o 32º Batalhão da Polícia Militar durante a “Caravana 3D”, realizada no último sábado (10/05). Na ocasião, Pedro Ishi esteve com o secretário estadual de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, o Dr. Nico, reforçando o diálogo institucional para ampliação dos investimentos em segurança no município.

Além da atuação da Patrulha Maria da Penha, Suzano conta com uma rede integrada de políticas públicas voltadas às mulheres, envolvendo serviços de assistência social, orientação jurídica, saúde, acolhimento psicológico e ações preventivas desenvolvidas pelas secretarias municipais.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a integração entre município e Estado fortalece o enfrentamento à violência. “A segurança das mulheres exige atuação constante e integrada. Suzano vem desenvolvendo um trabalho sério nessa área, com prevenção, monitoramento e acolhimento. Participar de um encontro como este fortalece ainda mais as políticas públicas que já desenvolvemos no município”, declarou.

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