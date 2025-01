Bar esclarece que segue funcionando normalmente em Suzano

O Gordonis Bar esclareceu, ao DS, que segue funcionando normalmente no centro de Suzano. O estabelecimento foi fechado na sexta-feira (24) por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade por conta das pessoas estarem consumindo bebidas alcoólicas em via pública.

De acordo com a esposa do proprietário do estabelecimento, Rosângela Alonso Vernillo, os trabalhos seguem normalmente, já que a documentação está toda em dia. “Dentro do que a Prefeitura me exige, eu sempre tive a documentação em dia. Mas o problema é que o meu bar gera movimento de público que fica na rua. Já tivemos problemas e sempre que a Prefeitura foi ao local, foi em caráter orientativo. Tudo o que é pedido, nós fazemos, nunca quisemos trabalhar fora da conformidade do município”, disse.

Na edição impressa desta terça-feira (28) do DS, foi noticiado que uma operação da GCM fechou três adegas, sendo que uma seria o bar Gordonis. O fechamento se deu com base na lei complementar nº 394, de 5 de dezembro de 2024, da Câmara de Suzano, onde diz que "é vedado o consumo de bebidas alcoólicas nos recintos dos estabelecimentos, e nas vias públicas, num raio de até cem metros de distância". Rosângela explicou que, apesar da placa do estabelecimento ter Adega, o nome e funcionamento do local é de bar.

“Não somos adega, somos bar. O nome é Adega Gordonis porque o nome pegou, mas no documento estamos como bar. Como bar, posso funcionar até 5 hora, adega só funciona até meia-noite. Adega é para comprar bebida e ir embora, bar tem permissão de consumo no local. Não temos restrições que a adega tem”, continuou.

A proprietária explicou que o fechamento se deu apenas na sexta-feira (24). No sábado (25) e domingo (26), o bar não abriu, mas poderia ter funcionado normalmente. “Fomos orientados a fechar no dia. Não fomos lacrados, então poderíamos abrir porque estamos em dia. Estamos em contato com o Setor de Posturas para saber o que precisa ser mudado no tratamento dos clientes”, finalizou Rosângela.