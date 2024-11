Bases da GCM se tornam pontos de arrecadação da campanha Natal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano começa a receber nesta sexta-feira (15/11) a doação de brinquedos pela campanha “Natal de Diversão”, que tem como objetivo presentear meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade no município. A parceria da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã com o Fundo Social de Solidariedade, responsável pela realização da iniciativa, disponibilizará quatro pontos distintos para a população entregar as peças que vão tornar o fim de ano de centenas de crianças mais feliz.

Os brinquedos podem ser entregues até 18 de dezembro na sede da Secretaria de Segurança Cidadã (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Jardim Paulista), na Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 – Jardim Casa Branca), na unidade do bairro Cidade Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957) ou na Base de Segurança Integrada (BSI) instalada na região central da cidade (Praça João Pessoa – Centro). Todas atendem 24 horas por dia.

Outra novidade é que as doações agora também podem ser feitas diretamente aos próprios agentes da GCM durante os patrulhamentos da corporação. Para isso, basta o munícipe sinalizar a viatura e informar que deseja entregar um brinquedo aos guardas. A opção vale para grupamentos que atendem com veículos de quatro rodas como a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), o Canil e a Força Patrulha.

Todos os brinquedos adquiridos serão destinados aos pequenos durante eventos que serão realizados pela administração municipal ao longo do mês de dezembro. A ação visa garantir um Natal mais alegre e digno para as crianças e aceitará apenas peças novas. São recomendados jogos interativos, que podem alcançar um número maior de beneficiados e promover a sociabilização entre os participantes. Mais do que garantir diversão, essas brincadeiras estimulam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução de pequenos problemas propostos pelos jogos. Porém, outros brinquedos como bola, carrinhos e bonecas também serão bem-vindos.

As doações foram iniciadas na terça-feira da última semana (05/11). Além dos novos pontos disponibilizados pela GCM, o munícipe também pode fazer sua doação no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 17 horas. Os brinquedos serão recebidos na sede do Fundo Social de Solidariedade, instalada no 2º andar, sala 224.