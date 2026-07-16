Bom Prato terá programação com pratos do Brasil e da França

O Programa Bom Prato fará nesta sexta-feira (17) a última edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. Desta vez, os restaurantes da rede servirão cardápios especiais baseados na culinária do Brasil e da França, proporcionando aos frequentadores uma experiência que combina sabores tradicionais e diversidade cultural.

As unidades do programa foram divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países. Além das refeições especiais, cada restaurante prepara uma decoração temática para aproximar os usuários do espírito da competição.

Nas unidades com cardápio inspirado no Brasil, os frequentadores poderão encontrar como prato principal vaca atolada, moqueca de peixe e costela desfiada. As guarnições serão compostas de farofa de torresmo, farofa de banana da terra e paçoca de carne de sol. Para a sobremesa, as opções são paçoca, doce de amendoim, bananinha, entre outros.

Já nas unidades que homenageiam a França, o almoço terá como prato principal pernil ao molho dijon, ensopado de bovino francês e coq au vin. As guarnições são legumes à provençal, purê de batata com queijo e ratatouille. Entre as sobremesas estão maçã, bolo de chocolate e pão de mel. Em todas as unidades, o cardápio será servido com arroz branco e feijão carioca.

As refeições servidas no Bom Prato são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00. Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, oferecido por R$ 0,50.

Alto Tietê

Em Ferraz de Vasconcelos o cardápio inspirado no Brasil inclui vaca atolada, farofa de torresmo e salada de alface com cebola, com sobremesa de bananinha. Itaquaquecetuba será inspirada na culinária francesa, servindo ensopado francês de bovino, purê de batata com queijo, salada de alface com mostarda e maçã de sobremesa.

O cardápio em Mogi das Cruzes também será baseado na França, a unidade vai servir ensopado francês de bovino, purê de batata com queijo, salada primavera verde e pão de mel. Já em Suzano, a culinária francesa serve pernil ao molho dijon, legumes à provençal, panaché de folhas e maria-mole de sobremesa.