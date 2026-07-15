Cineteatro Wilma Bentivegna recebe workshop de interpretação para monólogos

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) receberá na próxima semana (21, 22 e 23/07), das 18 às 22 horas, o workshop “Ator em Set – Interpretação de Atores para Monólogos”, ministrado pelo artista e preparador de elenco Sérgio Pardal.

O evento é realizado pelo Polo de Música e Audiovisual de Suzano com apoio do Instituto Seliga de Inclusão e Responsabilidade e da prefeitura. A formação é voltada a atores, estudantes de teatro, artistas e demais interessados em desenvolver ou aperfeiçoar habilidades de interpretação para o audiovisual. Não é necessário ter experiência profissional na área para participar.

Com vagas limitadas, as inscrições devem ser realizadas gratuitamente por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/tMUpYuUxadVbGoPj7. Para efetuar o cadastro, o interessado deverá informar nome, telefone, idade e endereço de e-mail.

Ao longo dos três encontros, os participantes terão contato com técnicas de interpretação para a câmera, construção de personagens, presença cênica e preparação de monólogos, sempre com acompanhamento e orientação do profissional convidado.

A programação também permitirá que cada participante desenvolva o próprio monólogo. O material poderá ser utilizado posteriormente em portfólios, testes de elenco, gravações de self-tapes, processos seletivos e apresentações profissionais.

A proposta é aproximar a formação artística das demandas e oportunidades do mercado audiovisual. Ao término do workshop, todos os participantes receberão certificado de conclusão.

Responsável pela condução da atividade, Sérgio Pardal possui ampla trajetória no cinema e no audiovisual nacional. O ator participou de produções como “BR-3”, “O Filho”, “Lamento”, “400 Contra 1”, “Aruanas”, “Ninguém Tá Olhando” e “Raul Seixas: Eu Sou”.

Pardal também atua como preparador de elenco em projetos de cinema, teatro e publicidade, incluindo trabalhos premiados, contribuindo para a preparação e o desenvolvimento profissional de diversos atores.

O roteirista do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Cristiano Ferrarini, ressaltou que a atividade representa uma oportunidade de aprendizado e preparação profissional. “Será uma formação muito prática, que permitirá aos participantes conhecer melhor o trabalho de interpretação diante das câmeras e ainda produzir um material que poderá ser incorporado ao portfólio. É uma oportunidade importante tanto para quem está começando quanto para quem já atua e deseja aperfeiçoar suas técnicas”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou o compromisso da administração municipal com a qualificação dos profissionais e o fortalecimento da produção audiovisual no município. “Temos trabalhado para ampliar as oportunidades de formação artística em Suzano, oferecendo atividades que dialoguem com as necessidades dos profissionais e com o mercado cultural. Receber um artista com a experiência de Sérgio Pardal fortalece esse trabalho e proporciona uma vivência muito enriquecedora aos participantes”, declarou.