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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Cidades

Mapeamento Cultural segue aberto para cadastro de profissionais em Suzano

Informações serão coletadas até 2 de agosto e contribuirão para a elaboração de políticas públicas voltadas ao setor cultural

15 julho 2026 - 18h47Por de Suzano
O levantamento também poderá contribuir para futuras contratações de profissionais e grupos para a prestação de serviços à Secretaria Municipal de Cultura.O levantamento também poderá contribuir para futuras contratações de profissionais e grupos para a prestação de serviços à Secretaria Municipal de Cultura. - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Cultura segue recebendo inscrições para o Mapeamento Cultural de Suzano até 2 de agosto. A iniciativa é direcionada a artistas, agentes e técnicos culturais, coletivos, organizações sociais, empresas e espaços culturais. Os cadastros são gratuitos e devem ser realizados exclusivamente de forma on-line, por meio do endereço sis.suzano.sp.gov.br/mapadeartistas.

As informações reunidas serão utilizadas no planejamento das políticas públicas destinadas ao setor cultural em 2027, permitindo que a administração municipal identifique demandas, áreas de atuação e a distribuição dos profissionais e das atividades pelo território.

Para efetuar o cadastro, é necessário comprovar residência ou atuação em Suzano e apresentar um portfólio que demonstre o trabalho desenvolvido na área cultural. O procedimento é realizado por meio de formulário específico, sendo permitido um registro por CPF para cada perfil previsto no regulamento.

O levantamento também poderá contribuir para futuras contratações de profissionais e grupos para a prestação de serviços à Secretaria Municipal de Cultura. Os dados fornecidos poderão integrar o sistema municipal de informações, incluindo o georreferenciamento das atividades, o que permitirá uma visualização mais ampla da produção artística e cultural existente no município.

Para o secretário José Luiz Spitti, o mapeamento permitirá que as ações da pasta sejam estruturadas de maneira mais eficiente. “Conhecer os artistas, profissionais, coletivos, empresas e espaços que movimentam a cultura de Suzano é fundamental para planejarmos políticas públicas mais eficazes. Esse levantamento vai nos ajudar a identificar as características e as necessidades do setor, ampliar o diálogo com os agentes culturais e criar novas oportunidades para quem produz arte e cultura em nossa cidade”, afirmou.

Desde o lançamento da iniciativa, em 4 de maio, foram realizados 117 cadastros de profissionais, grupos e instituições que atuam no setor cultural da cidade. Foram registradas 77 inscrições de agentes culturais, sete de técnicos da cultura, 30 de coletivos e organizações sem fins lucrativos e empresas culturais e três de espaços culturais.

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