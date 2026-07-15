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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Cidades

Suzano apresenta experiência da Vigilância Sanitária no maior congresso de saúde pública do mundo

Município participou do XXXIX Congresso do Conasems, em Porto Alegre, com trabalho voltado à qualificação do atendimento à população idosa institucionalizada

15 julho 2026 - 17h34Por de Suzano
Suzano apresenta experiência da Vigilância Sanitária no maior congresso de saúde pública do mundoSuzano apresenta experiência da Vigilância Sanitária no maior congresso de saúde pública do mundo - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano esteve entre os municípios paulistas selecionados para apresentar uma experiência exitosa durante o XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), considerado o maior evento de saúde pública do mundo.

Realizado entre domingo e quarta-feira desta semana (12 a 15/07), no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre (RS), o encontro reuniu gestores, profissionais, pesquisadores e especialistas de todas as regiões do País para debater os principais desafios, avanços e inovações do Sistema Único de Saúde (SUS).

O município participou da programação científica por meio da Vigilância Sanitária, que realizou a apresentação do trabalho "Capacitar para Humanizar: longevidade e qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada", iniciativa voltada à qualificação dos serviços prestados às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Suzano foi representada pelos agentes fiscais de saúde e autoridades sanitárias Mariana Cristina da Silva Canhoto e Marcio Alves Vieira.

A experiência apresentada foi selecionada após se destacar na 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios, promovida pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), e no 15º Prêmio David Capistrano, uma das mais importantes premiações voltadas às boas práticas da saúde pública municipal brasileira.

O trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária de Suzano evidenciou a importância da capacitação contínua dos profissionais que atuam em instituições voltadas ao acolhimento de idosos, fortalecendo práticas de humanização, cuidado integral e promoção da qualidade de vida dessa população. A iniciativa também reforçou o papel educativo do órgão, que atua não apenas na fiscalização, mas também na orientação técnica e no aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Nesta edição do congresso, o Estado de São Paulo contou com uma das maiores delegações da programação científica. Ao todo, 43 experiências desenvolvidas por municípios paulistas foram selecionadas para integrar a 21ª Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, espaço destinado à apresentação das iniciativas mais inovadoras da gestão municipal de saúde em todo o País.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, destacou que a seleção do trabalho para o congresso nacional representa o reconhecimento de um esforço coletivo voltado à qualificação dos serviços prestados à população idosa. “Apresentar essa experiência no Conasems foi uma oportunidade de compartilhar uma iniciativa construída com muito compromisso técnico e sensibilidade. O projeto demonstra que a capacitação permanente das equipes é um instrumento fundamental para fortalecer a humanização do cuidado, promover a qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas e aprimorar continuamente o trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária”, afirmou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que a participação no congresso reforçou o protagonismo de Suzano na área da saúde pública. “Encerrar nossa participação em um evento da dimensão do Conasems com a apresentação de uma experiência desenvolvida em Suzano é motivo de muito orgulho. Esse reconhecimento valoriza o trabalho técnico dos nossos servidores e demonstra que investir em capacitação e humanização resulta em serviços mais qualificados para a população. Além disso, a troca de experiências com municípios de todo o Brasil fortalece nossas políticas públicas e amplia as possibilidades de inovação na rede municipal de saúde”, afirmou.

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