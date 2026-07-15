Dia do Comerciante reforça importância do associativismo para o desenvolvimento de Suzano

O Dia do Comerciante, celebrado neste 16 de julho, representa mais do que uma homenagem aos empreendedores. A data evidencia o papel fundamental do comércio na geração de empregos, no fortalecimento da economia e no desenvolvimento das cidades. Em Suzano, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) reafirma seu compromisso de atuar ao lado dos empresários, oferecendo suporte, representatividade e iniciativas que contribuam para o crescimento dos negócios locais.



Neste mês de julho, o Dia do Associativismo (15/07) também reforça essa missão. Para a ACE Suzano, o associativismo é um instrumento essencial para o desenvolvimento econômico, pois fortalece a união entre os empreendedores, amplia oportunidades de capacitação, incentiva a troca de experiências e cria um ambiente mais favorável ao crescimento sustentável do comércio.



Em sintonia com esse propósito, a associação realiza neste ano a campanha participativa "Eu Faço o Comércio de Suzano Acontecer". A iniciativa apresenta, nas redes sociais da entidade, histórias de comerciantes que ajudam a construir diariamente a economia da cidade. A série valoriza as trajetórias, os desafios e as conquistas dos empreendedores, reconhecendo o protagonismo de quem investe, gera empregos e mantém o comércio local em constante movimento.



Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, reconhecer a força da união entre os empresários é indispensável. "Cada comerciante contribui para o desenvolvimento de Suzano com trabalho e dedicação. Na ACE, acreditamos que o associativismo fortalece os negócios, amplia oportunidades e gera benefícios para toda a comunidade. Nosso compromisso é seguir ao lado dos empreendedores, valorizando suas histórias e construindo, juntos, um comércio cada vez mais forte e preparado para os desafios do futuro", destaca.