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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Ferraz

Rua Pedro Dias recebe nova iluminação pública com tecnologia LED

Modernização faz parte do programa de substituição de 13 mil luminárias e amplia a segurança e a eficiência da iluminação no município

16 julho 2026 - 09h06Por de Ferraz
Rua Pedro Dias recebe nova iluminação pública com tecnologia LEDRua Pedro Dias recebe nova iluminação pública com tecnologia LED - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou, na última segunda-feira (13), a modernização da iluminação pública da Rua Pedro Dias, com a substituição das antigas luminárias por equipamentos com tecnologia LED. A melhoria garante maior eficiência na iluminação da via, amplia a visibilidade durante o período noturno e reforça a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região.

Neste modelo, é oferecida uma melhor distribuição da luminosidade, maior durabilidade dos equipamentos e menor consumo de energia elétrica, tornando a iluminação pública mais econômica, sustentável e eficiente. 

Esta ação integra o programa de modernização da iluminação pública desenvolvido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, que prevê a substituição de 13 mil luminárias convencionais por equipamentos de LED em todas as regiões do município. Até o momento, cerca de 7 mil luminárias já foram instaladas, enquanto outras 6 mil seguem em processo de substituição, ampliando gradativamente a cobertura da nova tecnologia na cidade.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a iniciativa representa um importante investimento na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população. “A iluminação pública influencia diretamente na segurança e no bem-estar dos moradores. Seguimos avançando com esse trabalho para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e levar essa melhoria para todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos”, destacou.

Com o avanço das próximas etapas do programa, a Prefeitura continuará promovendo a modernização da iluminação pública em diferentes bairros do município, reafirmando o compromisso com uma cidade mais segura, sustentável e preparada para atender às necessidades da população.

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