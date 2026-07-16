Rua Pedro Dias recebe nova iluminação pública com tecnologia LED

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou, na última segunda-feira (13), a modernização da iluminação pública da Rua Pedro Dias, com a substituição das antigas luminárias por equipamentos com tecnologia LED. A melhoria garante maior eficiência na iluminação da via, amplia a visibilidade durante o período noturno e reforça a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região.



Neste modelo, é oferecida uma melhor distribuição da luminosidade, maior durabilidade dos equipamentos e menor consumo de energia elétrica, tornando a iluminação pública mais econômica, sustentável e eficiente.



Esta ação integra o programa de modernização da iluminação pública desenvolvido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, que prevê a substituição de 13 mil luminárias convencionais por equipamentos de LED em todas as regiões do município. Até o momento, cerca de 7 mil luminárias já foram instaladas, enquanto outras 6 mil seguem em processo de substituição, ampliando gradativamente a cobertura da nova tecnologia na cidade.



Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a iniciativa representa um importante investimento na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população. “A iluminação pública influencia diretamente na segurança e no bem-estar dos moradores. Seguimos avançando com esse trabalho para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e levar essa melhoria para todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos”, destacou.



Com o avanço das próximas etapas do programa, a Prefeitura continuará promovendo a modernização da iluminação pública em diferentes bairros do município, reafirmando o compromisso com uma cidade mais segura, sustentável e preparada para atender às necessidades da população.