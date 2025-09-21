Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 21/09/2025
Cidades

Bunka Matsuri termina neste domingo em Suzano com atrações especiais

Festival será encerrado com a apresentação vibrante do grupo de tambores Taiko Rakusai

21 setembro 2025 - 14h00Por da Reportagem Local
Bunka Matsuri termina neste domingo em Suzano com atrações especiaisBunka Matsuri termina neste domingo em Suzano com atrações especiais - (Foto: Divulgação)

O público tem até este domingo (21) para prestigiar a 14ª edição do Bunka Matsuri, a tradicional Festa da Cultura Nipo-Brasileira promovida pela ACEAS Nikkey, em Suzano.

O evento acontece na sede da associação, na Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, com entrada gratuita, das 11h às 17h.

A programação de encerramento reúne destaques como a apresentação do grupo de tambores japoneses Ryukyu Koku Matsuri Daiko, o show de hipnose interativo de Rodrigo Chung (das 12h às 13h), além dos shows musicais de Rick Nakase e Shakese. Também estão previstas apresentações culturais e o animado concurso de cosplay, que promete atrair fãs da cultura pop japonesa. 

O festival será encerrado com a apresentação vibrante do grupo de tambores Taiko Rakusai.

Durante todo o dia, os visitantes poderão desfrutar da culinária típica japonesa, com pratos como yakissoba, lámen, bifum, sushi e outras delícias.

Mais do que uma festa, o Bunka Matsuri é uma celebração da tradição e da cultura japonesa, reunindo famílias e amigos em um ambiente de arte, gastronomia e entretenimento.

O evento conta com o fomento do ProAC SP e apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
 

