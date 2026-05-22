Mostra de Dança de Suzano terá apresentações e feira de artesanato

A 6ª Mostra de Dança de Suzano, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, segue com programação especial neste fim de semana, reunindo apresentações artísticas e feira de artesanato. As atividades ocorrerão na Praça dos Expedicionários, nesta sexta-feira e neste sábado (22 e 23/05), e continuam no domingo (24/05), no Parque Max Feffer, onde haverá atrações com apoio do Sesc de Mogi das Cruzes.

No centro da cidade, o público poderá acompanhar apresentações de grupos de dança e visitar a feira de artesanato, que funcionará a partir das 10 horas nos dois dias. Artesãos irão expor e comercializar peças temáticas produzidas em diferentes técnicas, como crochê, tricô e pintura.

Ainda na Praça dos Expedicionários, as atividades começam nesta sexta-feira, às 15 horas, e continuam neste sábado, às 14 horas, com a aula aberta “Dança para Todos”, conduzida pelas professoras Patrícia Moreira e Tatiana Carvalho. A iniciativa promete envolver o público com diversos ritmos e muita interação. Além disso, 21 grupos de dança se revezam entre os dois dias, levando entretenimento, expressão artística e movimento para a comunidade.

A programação segue no domingo (24/05), no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O espaço recebe mais uma edição do “Dança para Todos”, às 10 horas, além de apresentações de 20 grupos de dança, das 13h30 às 17 horas, garantindo atrações durante todo o dia.

Um dos destaques será o espetáculo “Rastro”, da T.F. Cia. de Dança, escola paulistana pioneira na pesquisa de dança urbana contemporânea. A apresentação ocorrerá às 15h30, no Pavilhão Zumbi dos Palmares, com coreografia de Igor Gasparini e apoio do Sesc de Mogi das Cruzes.

Além disso, o Programa de Formação Artística (Profart), desenvolvido na cidade pela Secretaria de Cultura, promoverá oficinas de circo e desenho para o público presente no parque.

A diretora de Cultura, Márcia Belarmino, destacou a participação das pessoas na Mostra de Dança. “Nossa programação tem sido um sucesso e confirma que a cidade gosta de prestigiar iniciativas culturais que transmitem tanta energia. Estamos orgulhosos com o impacto positivo da dança em diferentes espaços de Suzano”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância da Mostra de Dança para o fortalecimento artístico local. “O evento evidencia a força da arte como ferramenta de transformação e aproxima artistas e comunidade, valorizando toda a riqueza cultural de Suzano”, concluiu.