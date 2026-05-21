Maternidade começa a atender pacientes do Mãe Mogiana na segunda-feira

A próxima segunda-feira (25/05) ficará marcada como um dos momentos mais históricos da saúde pública de Mogi das Cruzes. Depois de muito planejamento, obras, articulações institucionais e expectativa da população, a Maternidade Municipal e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Braz Cubas, inicia oficialmente os atendimentos às pacientes do programa Mãe Mogiana, inaugurando uma nova fase no cuidado materno-infantil do município.

O complexo hospitalar público, considerado o mais moderno do Alto Tietê, representa uma conquista histórica para os mogianos, que aguardaram anos para ver o prédio finalmente aberto e em funcionamento. A unidade foi inaugurada no último dia 9 de maio, em cerimônia oficial, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da prefeita Mara Bertaiolli, do vice-prefeito Téo Cusatis, demais autoridades e público de mais de 6 mil pessoas.

Agora, a partir do dia 25, começam os atendimentos ambulatoriais, com consultas, exames e serviços especializados voltados às gestantes, mães e bebês mogianos, em um espaço que une tecnologia, acolhimento, humanização e excelência médica.

“Estamos falando de um novo padrão de saúde pública para Mogi das Cruzes. É uma maternidade com estrutura, protocolos e qualidade comparáveis aos melhores hospitais privados do Brasil, mas acessível à população pelo SUS. É uma conquista muito importante para os mogianos”, destaca a prefeita.

O início da operação será gradual e planejado, garantindo segurança assistencial e qualidade em cada etapa da implantação. Nesta primeira fase, entram em funcionamento os serviços do programa Mãe Mogiana, com Banco de Leite Humano; ambulatório completo, com consultas e exames; atendimento em obstetrícia; pediatria; psicologia; nutrição; vacinação; assistência social; e fonoaudiologia.

Em agosto, começam os partos, com UTI Neonatal e alojamento conjunto, pronto-atendimento obstétrico e os demais serviços funcionando integralmente, em plena capacidade.

“Esta unidade foi pensada com todo o carinho e cuidado que Mogi merece, com atendimento de excelência, feito com os melhores profissionais, tendo conosco na gestão, uma das Organizações Sociais mais respeitadas do Brasil, o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Ishaoc)”, destaca Cusatis.

A gestão da unidade será realizada pela Prefeitura e pelo Ishaoc, por meio de contrato de gestão. O Ishaoc é o braço social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, reconhecido nacionalmente pela excelência em gestão hospitalar e protocolos assistenciais.

O modelo implantado em Mogi traz para o SUS protocolos médicos de altíssimo nível, incluindo contribuições do professor Marcelo Zugaib, uma das maiores referências mundiais em obstetrícia e medicina fetal. Zugaib ofereceu à Prefeitura seus protocolos assistenciais desenvolvidos ao longo de mais de 50 anos de carreira, colocando-se ainda à disposição para acompanhar tecnicamente a implantação da nova maternidade.

“O professor Zugaib é o ‘papa’ da obstetrícia no Brasil e teve a enorme gentileza de compartilhar seu conhecimento conosco. Essa troca de experiências entre ele e o Ishaoc é histórica e extremamente valiosa para Mogi das Cruzes”, completa o vice-prefeito.

Diferenciais

A Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa possui 8 mil metros quadrados de área construída, sete andares e 90 leitos, com capacidade para realizar cerca de 400 partos por mês e aproximadamente 2 mil atendimentos obstétricos de urgência mensalmente.

Entre os diferenciais do novo complexo de saúde estão: estrutura hospitalar com padrão de excelência comparável ao setor privado; equipamentos de última geração; quatro acessos independentes; atendimento humanizado; Banco de Leite Humano no próprio prédio; UTI Neonatal; Salas PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto); “Janela da Vida”, espaço que permite que a família veja o bebê logo após o parto, através de um vidro com tecnologia de privacidade; plano de parto que respeita as gestantes; visita guiada para futuras mães; exames realizados no próprio local, como ultrassonografia, cardiotocografia e laboratoriais.

Acesso das pacientes

A Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança fica na rua Francisco Affonso de Melo, 550, Braz Cubas. Para quem for à unidade de ônibus, a Prefeitura alterou o trajeto da linha C202 (Conjunto Santo Ângelo via Braz Cubas) e, desde 11 de maio, ela passa pela Francisco Affonso de Melo, onde foram instalados dois pontos de parada, um na calçada oposta ao prédio e outro na lateral

No sentido centro-bairro, o ônibus passam pelas ruas Guttermann, Francisco Affonso de Melo, Paulo Yassuo Too, rua do Agricultor e Padre Álvaro Quiñonez Zuniga. No trajeto oposto, os veículos percorrerão as ruas Capitão Francisco de Almeida, Paulo Yassuo Too e Francisco Affonso de Melo.

Para quem vai à Maternidade de trem, a estação mais próxima é a Braz Cubas, pela linha 11-Coral da CPTM (cerca de 800 metros de distância da Maternidade). Já para quem vai de carro, na rua da unidade e nas adjacentes, há trechos onde é permitido estacionar.