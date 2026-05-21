Vereadores de Mogi participam do lançamento da 'Campanha do Agasalho'

Em evento na noite desta quarta-feira, 20, no Theatro Vasques, o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (PL), o Farofa, participou do lançamento da “Campanha do Agasalho 2026”. Ele foi recepcionado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maira Cusatis, e pela prefeita da Cidade, Mara Bertaiolli (PL).

Também participaram do evento os vereadores Edson Santos (PSD), Pedro Komura (União Brasil), Vitor Emori (PL) e Mauro Yokoyama (PL).

“É uma alegria muito grande estar aqui. Vim de um compromisso em São Paulo e soube que os vereadores falaram que a Câmara vai doar mil cobertores. Vou honrar esse compromisso. Tenho certeza que nosso Legislativo terá força e credibilidade para realizar esse trabalho. Quem tem frio tem pressa”, disse Farofa.

Edson Santos (PSD) também falou em nome do Legislativo. “Precisamos chegar nas famílias que mais precisam: desempregados, pessoas que têm parentes acamados, gente com número grande de filhos. Não tenho dúvidas de que faremos uma excelente campanha neste ano, unindo todos em muita solidariedade e trabalho.

Vamos doar mil cobertores pela Câmara”, disse. Maira Cusatis falou sobre a edição de 2026. “Hoje é um dia de muita alegria. Nossa campanha vai até agosto, mas poderá ser esticada, caso haja mais frio depois disso. Vamos fazer um monitoramento do clima. Esta campanha mostra a força e a união da nossa Cidade. No ano passado, arrecadamos 319 mil itens. Tenho certeza que vamos ultrapassar essa marca com a ajuda de vocês”.

A prefeita também deixou sua mensagem. “Agradeço aos vereadores que têm feito um excelente trabalho na condução dos projetos importantes para nossa Cidade. Quando o frio começa, muita gente sofre por não ter o que vestir”.

A ação beneficente terá 200 postos de arrecadação espalhados em escolas municipais, estaduais e particulares, ginásios esportivos, prédios públicos, supermercados, lojas e empresas parceiras. A expectativa é atender entidades, lideranças e associações de diversos bairros cadastradas no Fundo Social, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade no Município. Uma equipe de voluntários do Fundo Social realizará o trabalho de separação das peças arrecadadas, organizando tudo para que chegue às famílias limpas, em bom estado e de modo eficiente.