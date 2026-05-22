Nova edição da 'Corrida da Reciclagem' chega ao fim com 3,9 toneladas de materiais arrecadados

A nova edição da “Corrida da Reciclagem”, uma parceria das Secretarias de Meio Ambiente e de Educação de Suzano com a Cooperativa Univence, se encerrou durante um encontro especial nesta quarta-feira (20/05), na Central de Triagem Dr. Edson Gianuzzi, no Miguel Badra. O projeto mobilizou dez escolas municipais a participarem da gincana ecológica para arrecadação de materiais recicláveis. Os 947 alunos participantes conseguiram arrecadar 3.904,47 quilos de itens.

Na primeira semana, de 6 a 10 de abril, a equipe do projeto visitou as dez unidades e introduziu a ideia aos estudantes do 4º ano. Foi explicado que as salas deveriam acumular o maior volume de materiais recicláveis possível, com foco em plástico.

Na segunda semana, entre 13 e 17 de abril, os alunos participaram de oficinas de educação ambiental, mas a corrida já havia começado. A partir de 20 de abril, as escolas participantes receberam a equipe para quatro pesagens semanais.

Nesta quarta-feira (20/05), a Central de Triagem do Miguel Badra recebeu o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, representantes da Secretaria de Educação e da Cooperativa Univence, além de integrantes das unidades participantes para o evento de encerramento da gincana. Em primeiro lugar, ficou a Escola Municipal Abraão Salomão Domingues (Tabamarajoara), com 53 alunos, que reuniram um total de 1.099,70 quilos. Em segundo lugar, 103 alunos da Escola Municipal Vereador Waldemar Calil (Boa Vista) arrecadaram 943,37 quilos. Além disso, a Escola Municipal Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida (Chácara Sete Cruzes), que conseguiu 230,65 quilos de materiais com apenas nove alunos, também foi homenageada. Na média de volume de materiais arrecadados por aluno, a instituição conquistou o primeiro lugar. Todas elas e as demais receberam a placa “Escola Amiga do Meio Ambiente”.

O projeto

A “Corrida da Reciclagem” ocorreu pela primeira vez em 2025 e, desde então, vem mudando a relação dos jovens suzanenses com a preservação ambiental. No ano passado, a iniciativa arrecadou 1,3 tonelada de materiais recicláveis.

Mais do que uma competição, o projeto tem como objetivo estimular mudanças de comportamento ainda na infância, incentivando hábitos sustentáveis dentro e fora da sala de aula. O objetivo é familiarizar as crianças com conceitos sustentáveis para que elas levem para a vida adulta o engajamento com a preservação do meio ambiente.

Em 2026, o público participante foi expandido. Em fevereiro, o projeto foi experimentado num condomínio pela primeira vez. Os 200 moradores participantes do Condomínio Residencial Iraí I arrecadaram 800 quilos de recicláveis em um mês de competição entre os blocos. A expectativa é de que a inclusão de diferentes grupos na dinâmica aumente ainda mais o volume de materiais ao final do ano.

Para o diretor-secretário da Cooperativa Univence, Alison Brum, a iniciativa vai além da coleta de resíduos. “A ‘Corrida da Reciclagem’ é uma ferramenta de transformação social. Ela conecta educação, sustentabilidade e geração de renda, além de valorizar o trabalho dos cooperados e mostrar a importância da destinação correta dos materiais”, declarou.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscilla Magalhães, pontuou a importância de promover iniciativas como essas nas escolas. “A Educação pretende preparar crianças para o mundo, e projetos que as engajam com conceitos de sustentabilidade são fundamentais”, ressaltou a chefe da pasta.

“Suzano tem orgulho de ser reconhecida por grandes iniciativas e políticas públicas centradas em preservação e sustentabilidade. Projetos como a ‘Corrida da Reciclagem’ são cruciais para levar a próxima geração a continuar cuidando do meio ambiente como nós priorizamos fazer”, concluiu o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.