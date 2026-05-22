CPTM terá alteração na circulação no fim de semana da Virada Cultural; confira

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (23) e domingo (24), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (23)

Virada Cultural

De sábado para domingo, os trens vão operar ininterruptamente durante toda a madrugada. Entre meia-noite e 4h, as estações da companhia estarão abertas somente para desembarque e transferência de passageiros. O Serviço Expresso Aeroporto não funcionará nesse período.

Além disso, durante todo o evento, a CPTM colocará trens de prontidão em locais estratégicos para serem utilizados em caso de um eventual aumento de demanda.

Linha 10-Turquesa

Das 22h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pelas plataformas 1 na Estação Capuava e 3 na Estação Mauá. A alteração é necessária para carga de dormentes inservíveis.

Linha 11-Coral

Das 21h até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque nas estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. As alterações são para a conexão da rede aérea da via.

Linha 12-Safira

Das 22h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 nas estações Itaim Paulista e Jardim Romano. As alterações são para reparo de fissuras e instalação de redutores de vãos na plataforma.

Domingo (24)

Linha 10-Turquesa

Das 4h às 6h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pelas plataformas 1 na Estação Capuava e 3 na Estação Mauá. A alteração é necessária para carga de dormentes inservíveis.

Linha 11-Coral

Das 4h até o fim da operação, os trens não circulam entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. Como alternativa, os passageiros devem utilizar a Linha 10-Turquesa. No mesmo período, os embarques e desembarques nas estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba acontecem pela plataforma 1. As alterações são para conexão da rede aérea da via.

Expresso Aeroporto

Das 5h até o fim da operação, os trens partem da Estação da Luz, não havendo embarque e desembarque na Estação Palmeiras-Barra Funda, com intervalos de 1 hora devido às obras na linha 11-Coral.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.