Complexo Viário do Alto Tietê anuncia abertura de vagas de emprego

O Complexo Viário do Alto Tietê está com novas oportunidades de emprego para atuação no empreendimento nas cidades de Poá e Suzano. São 30 vagas abertas em diferentes funções, com ou sem experiência. O processo seletivo prioriza a contratação de trabalhadores residentes na região para as intervenções das alças de acesso ao Rodoanel.
A contratação será feita pela construtora Renea Infraestrutura e as oportunidades são para 11 diferentes funções, algumas com necessidade de experiência. Há vagas para: operador de trator agrícola; encarregado de drenagem; técnico de automação; operador de guindaste; assistente de meio ambiente; operador de BobCat; motorista de caminhão pipa; operador de caminhão basculante; operador de caminhão Munck; auxiliar geral; apontador; carpinteiro; marteleiro; eletricista de manutenção; armador; analista de custos e orçamentos e desenhista projetista.
É importante frisar que todas as vagas dispõem de benefícios como Seguro de Vida, Vale Alimentação, Vale Transporte e alimentação no local.
Os interessados devem encaminhar o currículo em formato PDF pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99103-5519, e destacar a vaga desejada. Para garantir o equilíbrio na seleção e evitar o deslocamento desnecessário de candidatos até os canteiros, todo o fluxo de triagem e encaminhamento será organizado pela equipe de Recursos Humanos da Renea.
Confira a lista completa abaixo
OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA (1 vaga)
• Ensino fundamental completo
• Experiência de 6 meses na função
• CNH D
OPERADOR DE BOBCAT (1 vaga)
• Ensino fundamental completo
• Experiência de 6 meses na função
• CNH B
OPERADOR DE CAMINHÃO BASCULANTE (5 vagas)
• Ensino fundamental completo
• Experiência de 6 meses na função
• CNH D
OPERADOR DE CAMINHÃO PIPA (1 vaga – noturno)
• Ensino fundamental completo
• Experiência de 6 meses na função
• CNH D
AUXILIAR GERAL (15 vagas)
• Ensino fundamental completo
• Não é necessária experiência
APONTADOR (1 vaga)
• Ensino Fundamental completo
• Não é necessária experiência
CARPINTEIRO (2 vagas)
• Ensino fundamental completo
• Desejável experiência de 6 meses na função
MARTELEIRO (1 vaga)
• Ensino fundamental completo
• Desejável experiência de 6 meses na função
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (1 vaga)
• Ensino médio completo
• Experiência de 6 meses na função
• Curso de Instalações Elétricas
ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS (1 vaga)
• Ensino superior completo em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração de Empresas ou Tecnologia em Construção Civil
• Experiência prática comprovada no setor de construção pesada (nível pleno)
• Domínio operacional do COMPOR 90 e Excel em nível avançado
• Vivência com ERPs corporativos será um diferencial
DESENHISTA PROJETISTA (1 vaga)
• Formação Técnica ou superior em Edificações, Desenho Técnico, Engenharia, Arquitetura ou áreas correlatas.
• Domínio de softwares de desenho e projeto (AutoCAD, Revit, Civil 3D ou similares).
• Conhecimento em leitura e intepretação de projetos e normas técnicas.
• Vivência em ambiente de obras e processos construtivos.