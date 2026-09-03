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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Empregos

Complexo Viário do Alto Tietê anuncia abertura de vagas de emprego

Processo seletivo prioriza a contratação de trabalhadores residentes na região para as intervenções das alças de acesso ao Rodoanel

03 setembro 2026 - 13h31Por da Reportagem Local
Complexo Viário do Alto Tietê anuncia abertura de vagas de empregoComplexo Viário do Alto Tietê anuncia abertura de vagas de emprego - (Foto: Divulgação)

O Complexo Viário do Alto Tietê está com novas oportunidades de emprego para atuação no empreendimento nas cidades de Poá e Suzano. São 30 vagas abertas em diferentes funções, com ou sem experiência. O processo seletivo prioriza a contratação de trabalhadores residentes na região para as intervenções das alças de acesso ao Rodoanel.

A contratação será feita pela construtora Renea Infraestrutura e as oportunidades são para 11 diferentes funções, algumas com necessidade de experiência.  Há vagas para: operador de trator agrícola; encarregado de drenagem; técnico de automação; operador de guindaste; assistente de meio ambiente; operador de BobCat; motorista de caminhão pipa; operador de caminhão basculante; operador de caminhão Munck; auxiliar geral; apontador; carpinteiro; marteleiro; eletricista de manutenção; armador; analista de custos e orçamentos e desenhista projetista. 

É importante frisar que todas as vagas dispõem de benefícios como Seguro de Vida, Vale Alimentação, Vale Transporte e alimentação no local. 

Os interessados devem encaminhar o currículo em formato PDF pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99103-5519, e destacar a vaga desejada. Para garantir o equilíbrio na seleção e evitar o deslocamento desnecessário de candidatos até os canteiros, todo o fluxo de triagem e encaminhamento será organizado pela equipe de Recursos Humanos da Renea. 

Confira a lista completa abaixo

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA (1 vaga)
•    Ensino fundamental completo
•    Experiência de 6 meses na função
•    CNH D

OPERADOR DE BOBCAT (1 vaga)
•    Ensino fundamental completo
•    Experiência de 6 meses na função 
•    CNH B

OPERADOR DE CAMINHÃO BASCULANTE (5 vagas)
•    Ensino fundamental completo
•    Experiência de 6 meses na função 
•    CNH D

OPERADOR DE CAMINHÃO PIPA (1 vaga – noturno)
•    Ensino fundamental completo
•    Experiência de 6 meses na função
•    CNH D

AUXILIAR GERAL (15 vagas)
•    Ensino fundamental completo
•    Não é necessária experiência

APONTADOR (1 vaga)
•    Ensino Fundamental completo
•    Não é necessária experiência 

CARPINTEIRO (2 vagas)
•    Ensino fundamental completo
•    Desejável experiência de 6 meses na função

MARTELEIRO (1 vaga)
•    Ensino fundamental completo
•    Desejável experiência de 6 meses na função

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (1 vaga)
•    Ensino médio completo
•    Experiência de 6 meses na função
•    Curso de Instalações Elétricas

ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS (1 vaga)
•    Ensino superior completo em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração de Empresas ou Tecnologia em Construção Civil
•    Experiência prática comprovada no setor de construção pesada (nível pleno)
•    Domínio operacional do COMPOR 90 e Excel em nível avançado
•    Vivência com ERPs corporativos será um diferencial

DESENHISTA PROJETISTA (1 vaga)
•    Formação Técnica ou superior em Edificações, Desenho Técnico, Engenharia, Arquitetura ou áreas correlatas. 
•    Domínio de softwares de desenho e projeto (AutoCAD, Revit, Civil 3D ou similares). 
•    Conhecimento em leitura e intepretação de projetos e normas técnicas. 
•    Vivência em ambiente de obras e processos construtivos.

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