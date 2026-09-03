Complexo Viário do Alto Tietê anuncia abertura de vagas de emprego

O Complexo Viário do Alto Tietê está com novas oportunidades de emprego para atuação no empreendimento nas cidades de Poá e Suzano. São 30 vagas abertas em diferentes funções, com ou sem experiência. O processo seletivo prioriza a contratação de trabalhadores residentes na região para as intervenções das alças de acesso ao Rodoanel.

A contratação será feita pela construtora Renea Infraestrutura e as oportunidades são para 11 diferentes funções, algumas com necessidade de experiência. Há vagas para: operador de trator agrícola; encarregado de drenagem; técnico de automação; operador de guindaste; assistente de meio ambiente; operador de BobCat; motorista de caminhão pipa; operador de caminhão basculante; operador de caminhão Munck; auxiliar geral; apontador; carpinteiro; marteleiro; eletricista de manutenção; armador; analista de custos e orçamentos e desenhista projetista.

É importante frisar que todas as vagas dispõem de benefícios como Seguro de Vida, Vale Alimentação, Vale Transporte e alimentação no local.

Os interessados devem encaminhar o currículo em formato PDF pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99103-5519, e destacar a vaga desejada. Para garantir o equilíbrio na seleção e evitar o deslocamento desnecessário de candidatos até os canteiros, todo o fluxo de triagem e encaminhamento será organizado pela equipe de Recursos Humanos da Renea.

Confira a lista completa abaixo

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA (1 vaga)

• Ensino fundamental completo

• Experiência de 6 meses na função

• CNH D

OPERADOR DE BOBCAT (1 vaga)

• Ensino fundamental completo

• Experiência de 6 meses na função

• CNH B

OPERADOR DE CAMINHÃO BASCULANTE (5 vagas)

• Ensino fundamental completo

• Experiência de 6 meses na função

• CNH D

OPERADOR DE CAMINHÃO PIPA (1 vaga – noturno)

• Ensino fundamental completo

• Experiência de 6 meses na função

• CNH D

AUXILIAR GERAL (15 vagas)

• Ensino fundamental completo

• Não é necessária experiência

APONTADOR (1 vaga)

• Ensino Fundamental completo

• Não é necessária experiência

CARPINTEIRO (2 vagas)

• Ensino fundamental completo

• Desejável experiência de 6 meses na função

MARTELEIRO (1 vaga)

• Ensino fundamental completo

• Desejável experiência de 6 meses na função

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (1 vaga)

• Ensino médio completo

• Experiência de 6 meses na função

• Curso de Instalações Elétricas

ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS (1 vaga)

• Ensino superior completo em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração de Empresas ou Tecnologia em Construção Civil

• Experiência prática comprovada no setor de construção pesada (nível pleno)

• Domínio operacional do COMPOR 90 e Excel em nível avançado

• Vivência com ERPs corporativos será um diferencial

DESENHISTA PROJETISTA (1 vaga)

• Formação Técnica ou superior em Edificações, Desenho Técnico, Engenharia, Arquitetura ou áreas correlatas.

• Domínio de softwares de desenho e projeto (AutoCAD, Revit, Civil 3D ou similares).

• Conhecimento em leitura e intepretação de projetos e normas técnicas.

• Vivência em ambiente de obras e processos construtivos.