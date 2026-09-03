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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Diário de Suzano

Jornal Diário de Suzano comemora 65 anos nesta quinta-feira inovando e mantendo tradição

Empresa, de muita tradição jornalística, reafirma seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notícias

03 setembro 2026 - 11h58Por Edgar Leite da Reportagem Local
Empresa, de muita tradição jornalística, reafirma seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notíciasEmpresa, de muita tradição jornalística, reafirma seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notícias - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

São 65 anos de história. O Jornal Diário de Suzano comemora mais uma aniversário nesta quinta-feira (3 de setembro).
A empresa, de muita tradição jornalística, reafirma seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notícias. 

Ao mesmo tempo acompanha tendências de inovação, mas mantém sua originalidade. 

O único jornal impresso do Alto Tietê, o Diário de Suzano está presente em todas as plataformas digitais e, por isso, tem uma história consolidada, de muita informação, de serviços prestados ao longo de mais de seis décadas. 

A história é marcada pelos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes, que tinha desejo antigo de fundar em Suzano um jornal forte e presente.
 

Thadeu conquistou seu objetivo com muita luta, quando tinha 62 anos. Os capítulos da vida do fundador do DS começaram a ser escritos em Lages, Santa Catarina. Já em São Paulo formou-se contador e veio para Suzano em 1932 com a família após ser transferido para a filial da Tinturaria de Jorge Bei Maluf. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1936, representando o Distrito de Suzano na Câmara de Mogi. Ele contribuiu de forma direta para a emancipação de Suzano, em 1949, e foi o primeiro presidente da Câmara de Suzano. O fundador apontava sempre três preceitos para o jornal: independência, imparcialidade e justiça. Thadeu José de Moraes faleceu no dia 25 de junho de 1990, poucos dias depois de completar 91 anos.

Hoje, o jornal é dirigido pelos seis netos do fundador: Octavio Thadeu de Moraes, Carlos Alberto de Moraes, Amadeu Guaru José de Moraes, Sonia Aparecida Moraes da Silva, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos e Solange de Moraes Freitas.

A HISTÓRIA
 

O Diário de Suzano nasceu impresso como ‘A Comarca de Suzano’, em 1961. A evolução foi rápida ao longo dos anos. O jornal sempre acompanhou a tecnologia utilizando-a em prol da informação. A partir do dia 10 de março de 1976, o jornal passou a ser bissemanal com edições de quarta-feira e sábado. Já no dia 22 de agosto de 1987 foi lançado o Diário de Suzano. 

O Diário de Suzano acompanha as mudanças tecnológicas investindo, além do impresso, em plataformas digitais. Mantém um portal ativo com atualização de notícias e viu recentemente a audiência de seu site crescer. O jornal também se comunica com seus leitores pelas redes sociais. Faz transmissões ao vivo, pelo Facebook e Instagram, de entrevistas e ainda recebe sugestões, dicas e críticas pelo WhatsApp. 

A atuação sólida do DS também só é possível por conta de seus colaboradores. Todos os setores do jornal estão interligados, desde a recepção, comercial, assinatura, gráfica e administrativo.

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