DS vai às ruas entrevistar eleitores de Suzano

Com a aproximação das eleições de 2026, o DS esteve, nesta quarta-feira (2), nas ruas de Suzano, para saber como os eleitores do município estão se preparando para o dia 4 de outubro. Neste dia, todos os brasileiros deverão votar em seis candidatos, sendo eles; deputado(a) federal; deputado(a) estadual; senador(a) (1ª vaga); senador(a) (2 vaga); governador(a); presidente.
A eleitora de Suzano, Cleuseni Soares de Aguiar, disse que ainda não sabia a quantidade de candidatos em quem precisava votar no dia da eleição. “São quatro?”, perguntou. “Eu não estou acompanhando os candidatos e as propostas. Vejo mais propagandas eleitorais e sabatinas na televisão”, disse.
A eleitora Ingrid Aparecida disse que não assiste a conteúdo eleitoral. “Não estou assistindo nada. Porque estou sem celular e televisão”, comentou. Ela aproveitou o momento para esclarecer as propostas que irão garantir o voto dela. “O candidato que tiver propostas para a saúde terá meu voto”, comentou.
Já a Julia Silvestre comentou que busca candidatos que tenham propostas para Suzano. “Eu penso em quatro candidatos. Mas ainda não é certeza; vou esperar até o final para ver todas as propostas e assim votar com consciência e sabedoria”, destacou.