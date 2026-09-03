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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Cidades

Polo de Música e Audiovisual abre espaço para novos projetos artísticos em Suzano

Iniciativa 'Espaço Aberto Audiovisual' recebe propostas de produções, cursos, oficinas, exibições e outras ações ligadas ao setor

03 setembro 2026 - 15h51Por de Suzano
Polo de Música e Audiovisual abre espaço para novos projetos artísticosPolo de Música e Audiovisual abre espaço para novos projetos artísticos - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Polo de Música e Audiovisual da Prefeitura de Suzano (rua Paraná, 70 – Centro) está recebendo propostas para o projeto “Espaço Aberto – Audiovisual”, iniciativa voltada a realizadores, produtores, roteiristas, diretores, atores, técnicos, coletivos e demais profissionais ou interessados nas áreas de produção audiovisual, artística e artes integradas.

A proposta é abrir a estrutura do equipamento para o desenvolvimento conjunto de diferentes projetos, conforme a viabilidade e as condições disponíveis no local. Entre as iniciativas que podem ser apresentadas estão curtas-metragens, documentários, videoclipes, programas, entrevistas, cursos, oficinas, workshops, palestras, exibições de filmes, registros audiovisuais e outras obras artísticas.

Também poderão ser encaminhados projetos que necessitem de apoio técnico complementar nas áreas artística e audiovisual. De acordo com as características de cada proposta, o Polo poderá disponibilizar espaço, orientação e suporte técnico, contribuindo com conhecimentos, estrutura e acompanhamento para o desenvolvimento das ações selecionadas.

A iniciativa também contempla propostas de atividades artísticas interessadas em utilizar o Cineteatro Wilma Bentivegna e seus espaços integrados. Nesses casos, a possibilidade de realização será avaliada considerando a disponibilidade de agenda, as condições técnicas do equipamento e o planejamento das atividades.

Os interessados podem apresentar suas propostas por meio do formulário disponível em bit.ly/projetopoloSuz. Outra possibilidade é realizar o encaminhamento presencialmente, por meio de ofício.

O Polo reforça que o envio da proposta não garante a inclusão na programação nem sua produção ou desenvolvimento, assim como não assegura a utilização do Cineteatro Wilma Bentivegna. Todos os projetos recebidos serão analisados pela equipe responsável conforme critérios como viabilidade, disponibilidade de agenda, estrutura técnica e planejamento das atividades.

O roteirista do equipamento municipal, Cristiano Ferrarini, afirmou que a iniciativa amplia a aproximação do equipamento com quem produz cultura em Suzano e na região. “A proposta é fazer com que o Polo esteja cada vez mais conectado aos artistas, produtores e profissionais que têm projetos e ideias para desenvolver. Queremos colocar nossa estrutura e nosso conhecimento técnico à disposição dentro das possibilidades existentes, estimulando novas produções, parcerias e experiências que fortaleçam o audiovisual e as demais linguagens artísticas”, destacou.

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