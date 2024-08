Caian Zambotto quer 'tarifa zero' e descarta aumento do IPTU

O candidato a prefeito de Suzano, Caian Zambotto (PSOL), foi o primeiro a ser entrevistado pela sabatina do Diário de Suzano, nesta quarta-feira (21). Durante a entrevista, o candidato firmou o compromisso, caso eleito, de zerar a tarifa no transporte público. Além disso, o psolista afirmou que não haverá aumento do Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana(IPTU) durante o primeiro ano de gestão. Para implantar a tarifa zero, Zambotto explicou que o processo será realizado de maneira gradativa. O primeiro passo é diminuir o valor da tarifa.

“Nossa ideia é realizar, gradativamente, a redução do valor da passagem de ônibus até a tão sonhada tarifa zero”, disse.

“Vamos solicitar que a empresa que atua no nosso município para que apresente esse programa”,prosseguiu. O candidato disse que voltará implantar o sistema de integração no transporte público de Suzano. “Entendemos que o transporte público é um direito básico e que não deveríamos pagar por ele”, afirmou. Em relação ao IPTU, ele firmou o compromisso de não aumentar o valor do imposto durante o primeiro ano de gestão, caso seja eleito.

“Precisamos transformar impostos em benefícios. Por isso, quero firmar esse compromisso de não aumentar o IPTU no primeiro ano de gestão. Suzano está entre as cidades que mais arrecadam e não vemos essa arrecadação gerar melhorias”, argumentou.

Segurança

Questionado sobre a segurança, Zambotto disse ser favorável da Guarda Civil Municipal (GCM) ser armada. Além disso, a ideia é fazer uma integração entre as corporações das cidades do Alto Tietê e com as polícias Civil e Militar. “Nossa guarda é muito desvalorizada. O salário é um dos menores da região. Vamos fazer uma integração entre as guardas e as polícias e trazer mais segurança à população”, destacou. O candidato ressaltou a importância das câmeras no município e que não irá descartá-las, mas afirmou que o objetivo é atuar visando a prevenção.

“As câmeras servem para ver e punir depois. Não evitam que a pessoa seja vítima de um assalto. Quero trabalhar na prevenção: trazendo mais iluminação para determinados locais, mais espaços de lazer, cultura e práticas esportivas. Você tira a criança da rua e dá uma ocupação para ela”, explicou.

Se eleito, também mencionou que aumentará o efetivo da GCM e também quer aumentar o horário de atendimento da Delegacia da Mulher de Suzano, incluindo nos finais de semana, e criar o Centro de Atendimento à Mulher e adicionar a pasta de Direitos Humanos à segurança.

SAÚDE

A saúde é tratada como prioridade em seu plano de governo. Segundo Zambotto, o serviço relacionado à saúde no município é bastante criticado pelos munícipes. “Falta de medicamentos nos postos, falta de profissionais de saúde e demora no atendimento das especialidades”, pontuou. Ele classificou a situação como “falta de planejamento”. “Isso não pode acontecer em uma administração pública”.

O objetivo é fazer com que haja atendimentos das especialidades aos finais de semana. Além disso, aumentar o tempo de serviço das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), visando a diminuição das filas. “Nossa ideia é ampliar até as 21 horas esses atendimentos, em todas as unidades, mas não de forma conjunta.

As UBSs funcionam em horário muito limitado. Vamos realizar uma escala para estender o atendimento”. Entre as propostas, também está a revisão da privatização da Santa Casa e zerar a dívida do hospital. “Vou pedir um estudo para resolver o problema. Vamos retomar a Santa Casa e pagar todas as dívidas com os trabalhadores”.

REPRESENTAÇÃO NA PM

Zambotto questionou, durante a entrevista, duas ações da PM em atos de campanha. O primeiro ocorreu no domingo (18), no Jardim Nova América, um membro da campanha do candidato foi abordado por policiais após uma denúncia anônima, se tratando de um possível foragido. Porém, nada irregular foi constatado. Nesta terça-feira (20), em outro ato de campanha, a equipe foi abordada por policiais militares no Jardim Leblon. Segundo ele, a segunda abordagem foi desproporcional à necessidade. A denúncia era referente a porte ilegal de arma e novamente nada ilícito foi constado, segundo o psolista.

Por isso, o candidato fez uma representação no 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. “Estamos sofrendo uma tentativa de censura. Nossos adversários não querem nos ver nas ruas. Estamos incomodando”, cutucou Zambotto. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) foi procurada e citou que os depoimentos dos envolvidos e que o caso está sendo apurado.