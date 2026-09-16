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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Cidades

Suzano realiza castração de 146 cães e gatos no Boa Vista

Mutirão promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ocorreu na Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer no último sábado (12/09)

16 setembro 2026 - 16h11Por de Suzano
Ao todo, foram atendidos 89 felinos e 57 cães durante a ação, que integra as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o acesso da populaçãoAo todo, foram atendidos 89 felinos e 57 cães durante a ação, que integra as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o acesso da população - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atendeu 146 animais em mais um mutirão de castração, realizado no último sábado (12/09) na Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista.

Ao todo, foram atendidos 89 felinos e 57 cães durante a ação, que integra as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde e o bem-estar dos animais.

O serviço de castração contribui para o controle populacional dos animais, além de auxiliar na prevenção de doenças e proporcionar benefícios à saúde. As ações são realizadas em diferentes regiões do município, buscando aproximar o atendimento dos tutores e facilitar o acesso ao procedimento.

O local, a data e o horário da próxima edição ainda serão definidos. Para participar das futuras ações, é necessário fazer a inscrição por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Para concluir o cadastro, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O secretário André Chiang destacou a importância da continuidade das ações. “A castração é um cuidado importante tanto para a saúde dos animais quanto para o controle populacional. Seguimos levando esse serviço para diferentes regiões de Suzano, facilitando o acesso dos tutores e fortalecendo as políticas de bem-estar animal no município”, afirmou.

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