Câmara de Suzano discute nesta quarta veto ao projeto de lei sobre acolhimento de animais

Os vereadores de Suzano discutirão e votarão nesta quarta-feira (13), às 18 horas, o veto total do Executivo ao projeto de lei que institui o Programa Auxílio Protetor, que define os parâmetros para acolhimento e hospedagem de animais no município. O autor da propositura, que foi aprovada pela Câmara em outubro, é o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.

Justificativa

O veto foi apresentado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) porque, segundo ele, o projeto é inconstitucional e contrário à Lei Orgânica do Munícipio. “O projeto de lei diz respeito a organização e funcionamento dos serviços da administração municipal, a qual é de competência do Poder Executivo”, escreveu.

Acompanhe

O público pode participar de forma presencial da sessão, no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

As sessões também podem ser acompanhadas de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).