Câmara de Suzano recebe nesta sexta guardas mirins para o 'Vereador por Um Dia'

A Câmara de Suzano realiza nesta sexta-feira (13), às 9 horas, o “Vereador por Um Dia”, com os aspirantes da 68ª turma da Guarda Mirim. O evento será realizado no Plenário da Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também será transmitido pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

No “Vereador por Um Dia”, é feita a posse simbólica dos jovens eleitos como prefeito, vice-prefeito e vereadores no Projeto Voto Consciente, desenvolvido no segundo semestre de 2024. São aguardados 155 jovens no evento.

No Plenário, eles assinam o livro de posse, fazem o juramento e discursam da Tribuna da Câmara, enquanto os demais aspirantes da entidade que participaram do processo de eleição assistem a tudo na Galeria da Casa de Leis.

A Guarda Mirim realiza o Voto Consciente a cada semestre, com o objetivo de apresentar aos adolescentes que participam do curso de Formação Básica a importância das eleições, da democracia e do voto como exercício da cidadania. No projeto, os jovens simulam um processo de eleições municipais e refletem sobre propostas de melhorias para o município. Eles montam partidos, elaboram propostas de governo, participam de debates, lançam candidaturas, organizam campanhas eleitorais e votam.