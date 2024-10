Câmara de Suzano vota dois itens nesta quarta

A Câmara de Suzano votará em sessão ordinária nesta quarta-feira (23), às 18 horas, dois itens. O primeiro deles é o projeto de decreto legislativo para a concessão da Medalha Antônio Marques Figueira a Jair Fernandes dos Santos Filho Ferreira pelos relevantes serviços prestados ao município. O vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, é o autor da propositura.

Também está na pauta a votação do projeto de lei que dá nova redação a dispositivos da lei 4.392/2010, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura de Suzano.

“A presente propositura visa readequar as atribuições, corrigir erros formais e realizar atualizações constante da legislação, visto que implicam diretamente na abertura de concursos públicos”, explica o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), na mensagem enviada à Casa de Leis.

Acompanhe

O público pode participar de forma presencial da sessão, no Plenário da Câmara de Suzano, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. As sessões também podem ser acompanhadas de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).