Câmara de Suzano vota nove itens nesta quarta

A Câmara de Suzano votará em sessão ordinária amanhã (11), às 18 horas, nove itens. São sete projetos de lei, um projeto de decreto legislativo e uma moção.

O primeiro item é o projeto de lei que propõe alterar a redação do artigo 12 da lei municipal 5.363/2022, que trata das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) do município e, ainda, regulamenta os planos urbanísticos desenvolvidos nestes locais, fixando normas para propiciar às famílias de menor renda acesso à terra urbanizada e à moradia. A propositura é de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, e já esteve na pauta este ano em duas ocasiões.

De autoria do vereador Jaime Siunte (Avante), estão na pauta dois itens: uma moção de aplauso ao diretor técnico do Centro de Detenção Provisória (CDP) Pedro Pataro Junior, pelos relevantes serviços prestados desde 2010, e o projeto de lei para inserir no calendário de datas comemorativas de Suzano o Dia do Motociclista, a ser comemorada em 27 de julho

Outra propositura a ser votada é a que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento, alarmes e outros dispositivos de segurança nas escolas e creches públicas e particulares de Suzano, de autoria do parlamentar Rogerio Aparecido Castilho (PSB).

Já de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PSD), o professor Toninho Morgado, estão na pauta os projetos para inserir no calendário o “Maio Vermelho”, voltado à conscientização sobre os acidentes cerebrais; o que cria o crachá de identificação e institui o uso do cordão AVC Estrela para a identificação de pessoas acometidas por acidente vascular cerebral (AVC) no município; o que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas.

Também será votado na sessão o projeto de lei que institui a Linha de Cuidado à Saúde da Mulher no Climatério e na Menopausa no âmbito municipal, do vereador Pedro Ishi (PL), e um projeto de decreto legislativo para concessão da Medalha Antônio Marques Figueira a Fabio Tostes da Luz, de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

Acompanhe

O público pode participar de forma presencial da sessão, no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

As sessões também podem ser acompanhadas de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).