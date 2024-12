Câmara inaugura painel com linha do tempo de José Candido

A Câmara Municipal de Suzano inaugurou, na manhã desta quinta-feira (19), painel com linha do tempo em homenagem ao patrono da casa, o ex-deputado estadual e ex-vereador de Suzano, José de Souza Candido (Partido dos Trabalhadores).

O evento contou com a presença de Laura Candido, viúva do homenageado, e do filho e ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PSOL), além de familiares, vereadores, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e secretários municipais, como Samuel Oliveira e Geraldo Garippo.

A iniciativa da homenagem foi do presidente da Câmara, Joaquim Rosa, em conjunto com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir).

Rosa destacou que a linha do tempo é uma forma de preservar e divulgar a história de Candido, que dá nome ao Palácio “Deputado José de Souza Candido”, sede própria do Legislativo inaugurada em 16 de dezembro de 2016.

Durante a cerimônia, Marcelo Candido enfatizou a importância histórica de seu pai.

“A casa tem uma referência importante porque meu pai chegou aqui em 1989 como vereador negro, de esquerda e da periferia. Ele foi uma liderança que honrou este espaço e seu legado e memória permanecerá”, discursou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também destacou o legado de Candido. “Tive o prazer de conhecer José Candido. Ele foi um desbravador em Suzano, levando o nome da cidade para todo o estado como deputado. Hoje, o espaço se torna ainda mais especial ao eternizar esse grande suzanense”, homenageou.

O presidente da Câmara, Joaquim Rosa, ressaltou o simbolismo da homenagem.

“É justo que as pessoas conheçam a história de quem contribuiu tanto para o lugar que ocupamos. A linha do tempo é uma forma clara de contar essa trajetória e inspirar as futuras gerações”, disse.

José Candido deixa um legado marcado por seu trabalho em prol da inclusão social, da igualdade racial e da melhoria da qualidade de vida em Suzano.

Ele foi casado com Laura Candido e deixa seis filhos e cinco netos.

Trajetória de José de Souza Cândido

José de Souza Candido começou sua trajetória comunitária em 1971, no Jardim Revista, em Suzano, onde fundou a Associação de Amigos do Bairro e ajudou na construção do Centro Comunitário. Como liderança ativa, tornou-se representante das demandas dos moradores perante as autoridades.

Em 1982, filiou-se ao PT e disputou sua primeira eleição, mas foi eleito vereador apenas em 1988, tomando posse em 1989. Durante seus três mandatos, trabalhou para levar infraestrutura a bairros carentes, como água, luz e asfalto.

Em 2006, foi eleito deputado estadual com 58.932 votos, destacando-se em pautas como combate ao racismo, direitos humanos e meio ambiente. Reeleito em 2010 com 68.232 votos, seguiu atuando em comissões importantes na Assembleia Legislativa.

José de Souza Candido faleceu em 12 de fevereiro de 2012, aos 69 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Seu corpo foi velado no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, em Suzano.