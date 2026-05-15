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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Cidades

Inadimplência cresce 5,8% em abril com 6.957 devedores

Valor médio da dívida gira em torno de R$458, de acordo com dados da ACE

15 maio 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
- (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A inadimplência no comércio de Suzano cresceu 5,8% em abril, com o número de devedores aumentando de 6.575, em março, para 6.957 no mês de referência. As informações são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade, e o valor médio das dívidas passou de R$ 475 para R$ 458.

Já em uma comparação entre este ano e 2025, o índice é 9,91% inferior. No ano passado, foram registrados 7.723 consumidores com dívidas em atraso no município.

Os débitos estão distribuídos entre 52% de pessoas declaradas do sexo masculino e 48% do feminino. Neste recorte, existem pessoas de todas as faixas etárias acima de 18 anos, com uma frequência maior daqueles entre 29 e 55 anos.

A ACE Suzano sempre orienta o devedor a negociar e quitar suas dívidas diretamente com o credor para não correr risco de realizar pagamentos indevidos a terceiros e não ter seus débitos quitados com o credor real da dívida. Outra orientação é que, no momento da negociação, sempre exigir a quitação documentada por escrito.

Para verificar a existência de pendências, o consumidor deve comparecer à sede da Associação com um documento de identidade e solicitar a consulta no sistema. Todos os débitos, incluindo conta de energia, água, varejistas grandes, cartão de crédito e outros, serão listados. Em alguns casos, o acordo pode ser feito diretamente pelo aplicativo “Acordo Certo” ou entrando em contato com o comércio onde a dívida foi feita.

 

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