Prefeitura de Ferraz realiza novo mutirão de castração gratuita para cães e gatos nos dias 30 e 31

A Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal promoverá, nos dias 30 e 31 de maio, mais uma edição do mutirão de castração gratuita de cães e gatos sem raça definida. Esta ação será realizada na Rua João de Deus Moraes, altura do número 200, na Vila Santa Margarida, com atendimento destinado exclusivamente aos moradores do município.



A iniciativa integra as ações permanentes da administração municipal voltadas ao controle populacional de animais, prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal. O procedimento será realizado por equipe veterinária especializada e seguirá critérios técnicos para garantir a segurança dos pets atendidos.



Poderão participar tutores maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos, em nome do responsável ou acompanhado de declaração de residência. Serão atendidos cães e gatos, machos e fêmeas, sem raça definida, dentro da faixa etária estipulada pelo programa. Para as fêmeas, a idade permitida é de 6 meses a 6 anos, enquanto os machos deverão ter entre 6 meses e 7 anos.



Para o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato, é importante o cumprimento das orientações pré-operatórias para assegurar a realização segura da castração. "Os cães deverão permanecer em jejum absoluto de água e ração por oito horas antes do procedimento, enquanto os gatos deverão cumprir jejum de seis horas. Em casos de doenças pré-existentes, uso contínuo de medicamentos ou sintomas apresentados no dia da cirurgia, o tutor deverá comunicar imediatamente à equipe responsável", destacou.



No dia da ação, os atendimentos serão organizados por espécie. Os cães serão recebidos das 8h às 12h, enquanto os gatos serão atendidos das 12h30 às 17h. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, respeitando o limite de vagas disponíveis. Os tutores deverão comparecer munidos dos documentos obrigatórios e com os animais devidamente acondicionados em guia ou caixa de transporte.



Após a cirurgia, os responsáveis receberão orientações detalhadas sobre os cuidados pós-operatórios, administração de medicamentos e acompanhamento necessário durante a recuperação dos animais. Entre as recomendações estão a manutenção do pet em ambiente limpo, seguro e tranquilo, além do uso de proteção adequada para evitar contato com os pontos cirúrgicos.