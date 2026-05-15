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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Cidades

Poá é escolhida entre 300 cidades para programa global da Bloomberg de ação climática

Município receberá repasse de US$ 50 mil para financiamento de projetos de enfrentamento das mudanças climáticas desenvolvidos por jovens entre 15 e 24 anos

15 maio 2026 - 11h56Por De Poá
Para o prefeito Saulo Souza, o ingresso de Poá no Fundo de Ação Jovem em Clima é um passo estratégico para o futuro da cidade, pois coloca a juventude no centro das soluções para os desafios ambientais.Para o prefeito Saulo Souza, o ingresso de Poá no Fundo de Ação Jovem em Clima é um passo estratégico para o futuro da cidade, pois coloca a juventude no centro das soluções para os desafios ambientais. - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A cidade de Poá foi selecionada pela Bloomberg Philanthropies como uma das 300 participantes do Fundo Juventude e Ação Climática, iniciativa internacional voltada ao incentivo de soluções climáticas lideradas por jovens. Poá é a única cidade do Alto Tietê contemplada pelo programa. Com repasse de US$ 50 mil para cada município, a iniciativa oferece assistência técnica e financiamento a projetos de enfrentamento das mudanças climáticas desenvolvidos por jovens entre 15 e 24 anos. A Prefeitura será responsável por coordenar o programa, incluindo a gestão dos recursos e a condução do processo seletivo.


O anúncio da participação de Poá foi feito no último dia 29 de abril, durante o Bloomberg CityLab, realizado em Madri, na Espanha. Desde seu lançamento, em 2024, o Fundo já contemplou cidades em dezenas de países, incentivando o protagonismo juvenil na construção de respostas inovadoras para desafios urbanos. Os projetos vão desde campanhas de plantio de árvores e educação ambiental até iniciativas de reciclagem e redução de resíduos.


Como parte desse programa, Poá realizará competições de inovação, recebendo ideias dos jovens, selecionando e executando as propostas mais eficientes com o recurso de US$ 50 mil e o suporte técnico da Bloomberg Philanthropies. Em seguida, a cidade irá designar equipes para apoiar a implementação das propostas, incentivando os jovens a liderarem a execução de seus projetos, promovendo melhorias nos espaços públicos, fortalecimento da infraestrutura e ações de prevenção a desastres climáticos.


Para o prefeito Saulo Souza, o ingresso de Poá no Fundo de Ação Jovem em Clima é um passo estratégico para o futuro da cidade, pois coloca a juventude no centro das soluções para os desafios ambientais.
“Essa conquista também é resultado direto do trabalho que temos desenvolvido em âmbito nacional, especialmente com a nossa atuação como vice-presidente temático de Mobilidade Metropolitana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, que tem ampliado o diálogo e aberto portas para Poá em iniciativas de grande relevância, inclusive a nível internacional. Vamos garantir que esses recursos e o apoio técnico se transformem em projetos concretos, liderados pelos nossos jovens, com impacto real na qualidade de vida da população e na construção de uma cidade mais sustentável e resiliente”, destacou.


A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, ressaltou a importância da participação da juventude no desenvolvimento de políticas ambientais. “A participação de Poá neste programa reforça o compromisso da cidade com a sustentabilidade e com a formação de novas lideranças ambientais. Queremos estimular os jovens a apresentarem ideias inovadoras e viáveis, capazes de transformar a realidade local e contribuir diretamente para o enfrentamento das mudanças climáticas”, afirmou.


“O Fundo de Ação Climática Jovem está ajudando prefeituras ao redor do mundo a trabalharem diretamente com centenas de milhares de jovens para enfrentar desafios climáticos urbanos e transformar suas comunidades”, afirmou Patrícia E. Harris. “Eles estão mostrando que o governo local pode ser um verdadeiro parceiro em questões que importam tanto para jovens quanto para moradores e, assim, fortalecendo a confiança. Estamos animados para ampliar essas ações e inspirar uma nova geração de lideranças civis”, completou.

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