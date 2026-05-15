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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Cidades

Fiscalização integrada identifica irregularidade em instalação de fiação na Rua Iijima em Ferraz

Operação integrada contou com apoio da Segurança Urbana e Defesa Civil, Serviços Urbanos e PROCON para apurar descarte irregular de fios

15 maio 2026 - 12h04Por De Ferraz
Esta iniciativa foi uma parceria entre as secretarias de Serviços Urbanos, Segurança Urbana e Defesa Civil e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do município.Esta iniciativa foi uma parceria entre as secretarias de Serviços Urbanos, Segurança Urbana e Defesa Civil e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do município. - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta sexta-feira (15), uma ação integrada de fiscalização na Rua Iijima para apurar denúncias relacionadas ao descarte irregular de fiação elétrica e à ocupação inadequada da rede urbana. Esta iniciativa foi uma parceria entre as secretarias de Serviços Urbanos, Segurança Urbana e Defesa Civil e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do município.

Durante a operação, as equipes flagraram uma empresa de telefonia realizando a instalação de fios na rede elétrica no momento da vistoria. A ação teve como objetivo verificar possíveis irregularidades envolvendo a disposição de cabos, além de reforçar o ordenamento da infraestrutura urbana e a segurança da população.

O descarte irregular e o acúmulo de fios soltos podem provocar riscos de acidentes, comprometer a organização visual da cidade e causar impactos à mobilidade e à segurança em vias públicas. Por isso, o município tem intensificado as fiscalizações e o acompanhamento das empresas responsáveis pelos serviços de telecomunicação.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, a atuação integrada das secretarias fortalece o trabalho preventivo e de fiscalização no município. “Essa ação demonstra o compromisso da Prefeitura com a organização urbana e a segurança da população. Nosso objetivo é garantir que as empresas sigam as normas e realizem os serviços de forma responsável, evitando irregularidades e impactos à cidade”, destacou.

A Prefeitura reforça que o combate ao descarte irregular depende também da colaboração da população. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima diretamente à Guarda Civil Municipal (GCM), pelos números 153 ou (11) 4679-4334. A participação dos moradores é considerada fundamental para manter a cidade limpa, organizada e preservar os espaços públicos do município.

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