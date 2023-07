Caminhão de lixo tomba e interdita Avenida João Batista Fitipaldi; motorista ficou ferido

Um caminhão de lixo tombou por volta das 14h30 na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi. O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido ao hospital.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar, o veículo estava fazendo a curva na Avenida, teve algum deslocamento de carga e tombou.

O condutor do veículo foi conduzido à Santa Casa de Suzano e não corre risco de morte. Ele teve lesões nas costelas esquerdas por conta do impacto.

Caminhões e uma retroescavadeira estavam no local para auxiliar no recolhimento do lixo. De acordo com a Polícia, o processo de retirada do entulho da via e destombamento do caminhão deve demorar até 1h30.

Agentes de trânsito da Prefeitura de Suzano estiveram no local para desviar o trânsito.

Já a equipe do Corpo de Bombeiros estava na contenção de um possível acidente com o tanque de combustível do caminhão, que estava do lado tombado do caminhão.