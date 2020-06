Campanha de vacinação contra a gripe é ampliada para novos grupos em Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano ampliou nesta semana o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. A medida segue as recomendações do Ministério da Saúde e engloba funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do Metrô e dos Correios, trabalhadores da limpeza urbana e pessoas em situação de rua. O prazo para a imunização segue até 30 de junho (terça-feira).

A pasta informou que, até o momento, apenas dois grupos prioritários ultrapassaram a meta de cobertura de 90%: idosos (144,63%) e trabalhadores da Saúde (105,40%). Já a faixa com menor índice no município é a de homens entre 55 e 59 anos, com 41%. Também estão abaixo do esperado os grupos prioritários das puérperas (59,8%) e das crianças (49,6%).

Atualmente, Suzano tem à disposição 12 mil doses da vacina contra a gripe nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs). A imunização é ainda mais imprescindível neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), principalmente em razão da semelhança entre sinais e sintomas nos quadros mais leves.

“É muito importante ampliarmos a oferta de imunização. Contribui para a menor circulação do vírus e assim menos pessoas são infectadas. Em Suzano, assim como em todo o País, a procura pela vacina está aquém e isso é motivo de preocupação. A prevenção contra a gripe não só diminui a incidência de casos de Influenza, como também facilita no diagnóstico preciso para a Covid-19”, disse a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin.

Ainda de acordo com ela, até o momento, após recente atualização dos dados do Ministério da Saúde, 57,7 mil pessoas foram imunizadas em Suzano, o que representa 86,3% da cobertura de imunização para o município. O público-alvo estimado para os grupos prioritários é de 66.803 mil indivíduos.

Para receber a dose da vacina, que previne contra três tipos do vírus Influenza (H1N1, H3N2 e B), é preciso apresentar documento pessoal com foto e, se possível, caderneta de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 15h30, em um dos 23 postos de saúde. Suzano ainda tem unidades com atendimento em período estendido, até as 20 horas, no Jardim Maitê (terças-feiras) e no Jardim Europa (segundas e quartas-feiras).