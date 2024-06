Campanha do agasalho prevê arrecadação de 253 mil peças na região

A campanha do agasalho de 2024 no Alto Tietê prevê a arrecadação de 253 mil itens, entre cobertores e roupas de frio, até agosto. Das seis cidades consultadas pelo DS, apenas três informaram a previsão de arrecadação.

A expectativa é de que pelo menos 16,5 mil famílias sejam beneficiadas com a campanha na região. O número de famílias beneficiadas têm como base a quantidade atendida pela campanha de 2023.

A Campanha do Agasalho de Suzano começou em 12 de abril e se estenderá até 3 de agosto. A previsão da Prefeitura é arrecadar 220 mil itens, até o momento já foram arrecadadas 203 mil peças. Em 2023 foram arrecadados 173 mil agasalhos.

A expectativa é que cerca de 12 mil famílias sejam atendidas. Destas, 2,1 mil já foram atendidas por meio dos Bazares Solidários realizados nos bairros.

São mais de 40 pontos, que podem ser conferidos neste link: https://suzano.sp.gov.br/pontos-de-arrecadacao-campanha-do-agasalho.

Em Itaquá, a campanha de inverno "Um gesto que aquece - doe um cobertor" foi lançada no dia 10 de maio. O término será em agosto ou enquanto durar o frio. A meta era arrecadar 3 mil itens entre cobertores, mantas, agasalhos, luvas, toucas e meias, mas ela já foi alcançada. A pasta soma, a doação de 5.680 peças, em 2023 foram doados 8 mil itens.

A estimativa é atender 3 mil famílias, mas conforme a arrecadação de doações aumenta, o número de pessoas contempladas também vai aumentar.

Os pontos de coleta são: Fundo Social, Paço Municipal, secretarias de Abastecimento, Assuntos Jurídicos, Cultura, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Educação, Habitação, Meio Ambiente, Planejamento, Mulher, Saúde, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Câmara Municipal, Ginásio de Esportes, Delegacia Central, Destacamento Policial, Fórum Trabalhista, Fórum Judiciário, Associação Comercial, UNG Itaquá, Nagumo, Shibata, Takahashi e Atacadão.

Ferraz de Vasconcelos lançou, nesta terça-feira (11), a campanha de inverno Aquece Ferraz 2024, que vai arrecadar cobertores e roupas de frio para ajudar as famílias em vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. No ano passado, entre junho e agosto, a campanha arrecadou mais de 15 mil doações e 1,5 mil famílias foram beneficiadas, por isso, em 2024, a meta é dobrar os donativos, a estimativa é 30 mil itens.

A campanha Aquece Ferraz será promovida até o dia 27 de setembro de 2024. Para participar, basta deixar a doação em um dos pontos de coleta que estão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas municipais, supermercados, estabelecimentos comerciais, Paço Municipal, igrejas e indústrias. Outra opção é colaborar com a entrega dos donativos na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis.

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) lançou, em maio, a Campanha do Agasalho 2024, com o tema “Quem doa, também fica com o coração aquecido de amor”.

No ano passado, a Campanha arrecadou mais de 40 mil peças de roupas e cobertores, além de sapatos e acessórios. Quem quiser ajudar, pode entregar as doações nos pontos de coleta disponibilizados pelo Fundo Social de Solidariedade na cidade. São eles: sede do Fundo Social (Rua Alberto Rossi, 130 - Centro); Casa de Cursos (Avenida Vital Brasil, 307 - Vila Açoreana); Casa de Cursos Vila Varela (Rua Portugal, 271); Casa de Cursos Jardim Nova Poá (Rua Antônio Bicudo, 89).

O Fundo Social também conta com veículo para retirar doações em grandes quantidades, mediante agendamento. Mais informações pelo telefone 4636-3717.

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema deu início à arrecadação de cobertores pela campanha Inverno Solidário 2024. O objetivo, como traz o lema da campanha, é “aquecer corações”.

Assim como nos anos anteriores, os cobertores arrecadados serão encaminhados às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O ponto de arrecadação está centralizado na sede do Fundo Social de Guararema, na rua Dona Laurinda, 193 – Centro. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira, e mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4693-1286 e WhatsApp (11) 9.5657-1014.

Biritiba Mirim iniciou a Campanha do Agasalho, em maio, e vai até o mês de agosto. Pontos de Coleta: Escolas; Comércios; Prédios Públicos e a Sede do Fundo Social de Solidariedade estão recebendo doações de agasalhos e cobertores. As peças arrecadadas no início foram destinadas ao Rio Grande do Sul.