Campus Suzano do Instituto Federal oferece 160 vagas para os cursos técnicos

O Campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas até o dia 20 de outubro para o processo de ingresso nos cursos técnicos nas modalidades “Integrado ao Ensino Médio” e “Concomitante e Subsequente”.



São 160 vagas distribuídas pelos cursos “integrados de Automação e Química nos quais o estudante realiza o curso em 3 anos no período das 9 horas e 30 minutos às 18 horas” e nos cursos “concomitantes e subsequentes de Administração, realizado em 1 ano e meio no período vespertino e de Automação Industrial, com duração de 2 anos no período noturno”.



A inscrição deverá ser realizada no site concurso.fundacaocefetminas.org.br após realizar o cadastro no site (https://concurso22.fundacaocefetminas.org.br/site/cadastro_candidato.aspx).



A taxa de inscrição é de R$ 30 para cursos concomitante/subsequente e R$ 60 aos candidatos de cursos integrado ao ensino médio.

Candidatos com renda familiar “per capta” de até 1,5 salário e que tenham estudado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou bolsista integral em instituições particulares, podem solicitar, até o dia 1º de outubro, a isenção da taxa.



A seleção será realizada por meio de prova abordando questões sobre os temas estudados no ensino fundamental.



Os candidatos aos cursos técnicos integrados ao ensino médio devem estar cursando o ensino fundamental, 9º ano, em 2025 e, no ato da matrícula, ter concluído o ensino fundamental ou equivalente. Nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, o candidato cursa tanto o ensino médio quanto o ensino técnico no IFSP.



Por sua vez, os cursos técnicos concomitantes e subsequentes são para aquele estudante que esteja matriculado no 2º ou no 3º ano do ensino médio em outra escola ou para aquela pessoa que já tenha concluído o ensino médio, nestes casos o curso só abrange a formação técnica.



Para conferir todas as informações sobre o processo seletivo, confira o Edital simplificado , o edital nº 211, de 19 de setembro de 2025, ou acesse https://www.ifsp.edu.br/ps2026.