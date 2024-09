Candidatos apresentam ao menos 40 propostas para o transporte

Os candidatos a prefeito de Suzano apresentaram ao menos 40 propostas para a área de Transporte e Mobilidade Urbana. O DS traz, nesta reportagem, o que os postulantes à Prefeitura propõem para o setor. As propostas estão disponíveis no “DivulgaCand”, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Caian Zambotto

O candidato do PSOL, Caian Zambotto, afirma, em seu plano de governo, que desenvolverá um plano abrangente de mobilidade urbana. Ao todo, são sete propostas.

Entre elas está a criação de um acesso do Distrito de Palmeiras a Bertioga e do Gardênia a Mogi das Cruzes. Conforme consta em seu plano, o objetivo é “melhorar as conexões viárias entre regiões estratégicas” do município. O psolista propõe ainda a implantação de novos acessos para empreendimentos econômicos e de turismo rural. A ideia é apoiar o desenvolvimento econômico e o turismo sustentável nas áreas rurais.

Assunto bastante discutido em períodos eleitorais, a tarifa zero também está nos planos do candidato. Em entrevista ao Diário de Suzano, Zambotto reforçou que a medida seria implantada de forma gradual. Também consta em seu plano a eletrificação completa da frota de ônibus, em um período de dez anos.

Discussão antiga no município, o calçadão na Rua General Francisco Glicério está nos planos do candidato. De acordo com a proposta, ele seria coberto e “incentivaria o comércio local e a convivência comunitária”. Entre outras propostas, está a expansão de ciclovias e a implementação de linhas circulares, citando como exemplo as linhas Amarela e Verde do Metrô de São Paulo. Além disso, se eleito, Zambotto promete reforçar a iluminação de passagens de pedestres.

Gerice Lione

Se eleita, Gerice Lione (PODE) quer reestruturar o sistema de transporte público em Suzano. Ela destaca em seu plano, a melhoria da qualidade e da frequência dos serviços de transporte público, “licitado e permissionário”. No total, são 13 propostas apresentadas.

A candidata quer aumentar o efetivo dos agentes de trânsitos e de transportes, bem como adequar o salário destes profissionais, atualizar os equipamentos de trabalho, além da contratação e treinamento de novos agentes visando aumentar a segurança na cidade. Outra proposta é unificar estes agentes com os órgãos de segurança da cidade.

Também está no plano da candidata a unificação das atividades de trânsito e transporte. A ideia é extinguir duas funções: fiscal de trânsito e agente fiscal de transporte, criando o agente fiscal de trânsito e transportes, unificando as duas profissões.

As demais propostas incluídas são: criação de corredores exclusivos para ônibus; expansão da rede cicloviária; pavimentação de ruas e avenidas, com foco na segurança; programas de mobilidade sustentável; criação de paradas de ônibus acessíveis; implementação de sistemas inteligente de controle de tráfego; aprimorar o transporte escolar; estudo de áreas para bolsões públicos de estacionamento e campanhas de educação no trânsito.

Pedro Ishi

O candidato Pedro Ishi (PL) apresentou 12 propostas. Ele planeja a ampliação e a integração das ciclovias, dar continuação ao programa de educação de trânsito e implantar a “Cidade Mirim do Trânsito”.

Segundo consta em seu plano, Pedro quer prosseguir com o “aprimoramento dos itinerários, horários e trajetos das linhas de ônibus e vans”; modernizar os pontos de ônibus e instalar novos; garantir o monitoramento do transporte por meio de GPS; e implantar o sistema QRCode nas paradas de ônibus, com o objetivo de facilitar o passageiro a ter acesso aos itinerários e horários das linhas.

A segurança no trânsito também está em pauta em seu plano de governo. Se eleito, o candidato quer intensificar as ações de sinalização das vias, além de prosseguir com ações visando a garantia da acessibilidade em passeios públicos.

Uma das principais propostas é a conclusão do Terminal do Distrito de Palmeiras, bastante aclamado pela população local. Entre outras propostas estão: executar o plano de mobilidade e a promover a construção do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais que atuam na área.

Sergio do Povo

O candidato Sergio do Povo (Mobiliza) apresentou quatro propostas: instalação do Bilhete Único Integrado nas linhas municipais; abrigos de cobertura em todos os pontos de ônibus da cidade; aumentar o número de linhas em bairros periféricos; e tarifa zero aos domingos e feriados.

Walmir Pinto

Com o plano focado em uma Suzano “sustentável e humanizada”, Walmir Pinto (PV) apresentou projetos com o intuito de “mitigar os efeitos das emergências climáticas”. O transporte está incluído. De acordo com o plano, se eleito, o candidato pretende alterar a matriz energética dos veículos de transporte coletivo. Além disso, o candidato defende a criação de um sistema cicloviário como alternativa aos veículos automotores. Walmir Pinto cita o transporte público eficiente, ciclovias e calçadas seguras, visando incentivar a atividade física e a redução da poluição do ar.

No plano, também é mencionado o Transporte Inteligente. Nele, “os sistemas de transporte público e privado são integrados e otimizados por meio de tecnologias como aplicativos de compartilhamento de carros, ônibus e bicicletas, bem como semáforos inteligentes que respondem ao fluxo de tráfego”.