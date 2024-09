Candidatos priorizam GCM e veem corporação como 'polícia municipal' armada

Considerada uma “polícia municipal” pela maioria dos candidatos a prefeito de Suzano, a Guarda Civil Municipal (GCM) é uma das prioridades no plano de segurança.

O DS continua o tema segurança nesta reportagem especial. Em agosto, o jornal já havia divulgado as propostas e agora detalha novos tópicos. Também na sabatinas de agosto falaram sobre o que achavam de a GCM ser uma “polícia municipal”.

Maiores investimentos na GCM de Suzano dominam as propostas para a segurança pública. Ao todo, os cinco candidatos a prefeito têm 49 propostas para a área.

Caian Zambotto (PSOL) propôs cursos de formação contínua para a GCM, com ênfase em técnicas de mediação de conflitos, proteção a grupos vulneráveis e integração com outras forças de segurança. A capacitação da Defesa Civil, com a melhoria da infraestrutura e a implementação de sistemas de alerta para situações de emergência, como inundações e deslizamentos, também foi proposta.

O candidato também quer promover reuniões periódicas com a comunidade para discutir questões de segurança e avaliar as políticas implementadas, garantindo a transparência das ações do governo municipal.

As demais propostas de Caian são criar programas específicos de inclusão para grupos vulneráveis, como a população LGBTQIA+, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais; investir em tecnologia de ponta para aumentar a eficácia das ações de segurança, garantindo que as soluções implementadas respeitem a privacidade e os direitos humanos; e criar centros de acolhimento que ofereçam não apenas abrigo, mas também alimentação, cuidados de saúde e oportunidade de requalificação profissional.

Gerice Lione (Podemos) colocou em seu plano de Governo 15 propostas para a segurança pública municipal. Para a GCM, a candidata propõe criar uma base no Distrito de Palmeiras, buscando descentralizar os serviços de segurança da cidade. Também destinado ao Distrito de Palmeiras, Gerice propõe a implantação da 5ª Companhia da Polícia Militar no distrito, aumentando o efetivo no local.

Além disso, ela quer aumentar o efetivo da GCM, adequar os salários, atualizar equipamentos e armamentos e fazer o treinamento dos novos agentes. A expansão e manutenção da rede de iluminação em áreas urbanas e rurais também é uma proposta de Gerice.

A candidata quer implementar o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) no Monte Cristo, com o objetivo de servir e proteger a população do bairro. Ela também propõe a expansão do sistema de monitoramento em pontos críticos das regiões norte, sul e central.

Pedro Ishi (PL) tem 15 propostas para a segurança de Suzano. Ele quer ampliar o efetivo da GCM, assim como inaugurar a nova sede da guarda, além de implantar a nova base em Palmeiras e construir um novo plano de carreira para os agentes municipais. Dar continuidade na modernização da frota e equipagem da GCM é outra proposta.

Pedro propõe a ampliação da cobertura de monitoramento por câmeras e intensificar os serviços do Centro de Segurança Integrada (CSI). O candidato também quer ampliar o Programa Vizinhança Solidária, com o objetivo de prevenir os atos de desrespeito à convivência e procurando gerar coletivamente nas comunidades um código de responsabilidade solidária.

Outra proposta é a entrega da nova Delegacia Central da cidade, em acordo com o Estado de São Paulo. O candidato também se propõe a ampliar o Guard para todas as escolas do ensino fundamental, além de transformar o Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) em Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Sérgio do Povo (Mobiliza) conta com três propostas para a segurança. O candidato se propõe a instalar câmeras de segurança 24 horas nos principais pontos de fluxo da cidade. Além disso, o aumento do efetivo da GCM e um investimento nas viaturas da GCM também estão nas propostas.

Walmir Pinto (PV) desenvolveu para seu plano de Governo oito propostas para a área. O candidato quer fazer uma vigilância inteligente, usando câmeras de segurança equipadas com tecnologia avançada, com reconhecimento facial e análise de comportamentos para identificar atividades suspeitas e alertar as autoridades.

Ele também quer fazer sistemas de alerta ampliados, utilizando dados em tempo real e algoritmos de aprendizado de máquina para prevenir crimes. Uma iluminação inteligente, que se ajusta conforme as condições de luminosidade e atividade e integra sensores para detectar movimentos suspeitos, também é uma proposta.

Walmir propõe um sistema de comunicação integrada, com plataformas que permitem uma comunicação eficaz entre agências de segurança, como polícia, bombeiros e serviços de emergência para uma resposta rápida e coordenada.

As demais propostas de Walmir são: aplicativos de celular que permitem que os cidadãos relatem crimes, solicitem ajuda ou forneçam informações sobre atividades suspeitas, aumentando a conscientização e participação da comunidade na segurança pública; a identificação de padrões e tendências para direcionar recursos de forma mais eficiente por meio de muitos dados.