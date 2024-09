Candidatos reforçam encontros e caminhadas com eleitores nos bairros

Os candidatos à Prefeitura de Suzano seguiram com suas agendas de campanha nesta terça-feira (3), realizando encontros com eleitores, caminhadas nos bairros e participando da inauguração de comitês de vereadores.

O candidato Caian Zambotto (PSOL) participou de uma entrevista na TV Diário nesta segunda-feira (2).

O candidato também realizou uma postagem no Instagram sobre o projeto de tarifa zero, parte de seu plano de governo.

A candidata Gerice Lione (Podemos) participou nesta segunda-feira (2) de encontros com eleitores e realizou caminhadas pelas ruas.

O candidato Pedro Ishi (PL) participou nesta segunda-feira (2) da inauguração do comitê do candidato a vereador Railson Kit da Buzina. Além disso, o candidato reuniu-se na Vila Maluf com lideranças e apoiadores do candidato a vereador Willer Segurança.

Durante esta semana, a agenda do candidato inclui a elaboração do Plano de Governo (2025-2028) junto com a população.

Nesta terça-feira à noite, os cidadãos suzanenses foram convidados a participar da elaboração do plano de governo na área de assistência e desenvolvimento social, no comitê central do candidato.

Ao longo da semana, haverá também planejamento nas áreas de esporte e lazer, planejamento urbano e habitação, e meio ambiente.

O candidato Sergio do Povo (Mobiliza) não divulgou sua agenda nas redes sociais nesta semana. Ele também segue em campanha nas ruas.

O candidato Walmir Pinto (PV) participou nesta segunda-feira (2) da inauguração do comitê do candidato a vereador Regi do Vinho, no Miguel Badra.

Além disso, o candidato participou de um encontro com apoiadores e de um momento de oração na igreja com o Pastor Ribamar e o Bispo Augusto.