Candidatura de Candido ao governo é indeferida pelo TRE; ex-prefeito recorre ao TSE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) acatou pedido e impugnou, nesta segunda-feira (17), a candidatura do ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PDT), ao Governo do Estado. Segundo a assessoria do pedetista, ele recorrerá da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em tese, Candido não poderia mais veicular nenhum tipo de propaganda política, seja na televisão, rádio ou outros meios como a internet.

O pedido de impugnação de candidatura foi feito pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE). Na decisão, o órgão viu que o fato de Candido ser “condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado, em razão de ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público”.

A assessoria de Candido frisou que a campanha segue normalmente, já que ele “não foi condenado”, portanto, caberá recurso.