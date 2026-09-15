Após derrota na Justiça, Candido terá de indenizar Ashiuchi em R$ 14,6 mil

O ex-prefeito de Suzano (2005-2012), Marcelo Candido, terá de pegar indenização de R$ 14.637,42 por danos morais a Rodrigo Ashiuchi, também ex-prefeito da cidade (2017-2024) e candidato a deputado estadual neste ano.

Candido foi condenado pela Justiça em âmbito cível.

A ação decorre de uma série de ataques, apontados pela defesa de Rodrigo Ashiuchi, proferidas por Candido durante as eleições municipais de 2024.

Na ocasião, Candido apoiou o candidato derrotado Caian Zambotto (PSOL).

O caso advém de 2024, quando Candido realizou uma série de ataques contra Ashiuchi por meio de postagens na internet e também durante atos públicos na cidade.

À época, Candido foi acusado de ter disseminado fake news ao alegar de maneira infundada que Rodrigo Ashiuchi seria “conivente com a infiltração do crime organizado na cidade”, segundo defesa de Ashiuchi.

As falas foram denunciadas pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi, o que acarretou o processo e a posterior indenização determinada pela 3ª Vara Cível do Fórum de Suzano.

Procurada pela reportagem na tarde desta segunda-feira (14), a assessoria de Rodrigo Ashiuchi afirmou que o desfecho do caso é recebido com satisfação e confiança na Justiça, sendo que o pagamento das parcelas de indenização deverá se iniciar neste mês de agosto.

CONDENAÇÃO

Além da atual perda na Justiça, Marcelo Candido também foi condenado por improbidade administrativa quando era prefeito de Suzano, visto que teve suas contas reprovadas pela Câmara Municipal reiteradas vezes. “Ele foi responsável pelo endividamento histórico do cidade, fato revertido pela gestão de Rodrigo Ashiuchi que resgatou a capacidade de pagamento do município em seu mandato”, aponta a acusação.

O DS procurou o ex-prefeito Marcelo Candido na tarde desta segunda-feira (14).

Ele afirmou que não vai recorrer e não pretendia comentar o assunto.