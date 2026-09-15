Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 15 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Após derrota na Justiça, Candido terá de indenizar Ashiuchi em R$ 14,6 mil

Determinação decorre de episódio de ataques proferidos durante as eleições de 2024

15 setembro 2026 - 05h00Por da Reportagem Local
Decisão Marcelo Candido perdeu processo e terá de pagar indenização ao ex-prefeito Rodrigo AshiuchiDecisão Marcelo Candido perdeu processo e terá de pagar indenização ao ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O ex-prefeito de Suzano (2005-2012), Marcelo Candido, terá de pegar indenização de R$ 14.637,42 por danos morais a Rodrigo Ashiuchi, também ex-prefeito da cidade (2017-2024) e candidato a deputado estadual neste ano.

Candido foi condenado pela Justiça em âmbito cível. 

A ação decorre de uma série de ataques, apontados pela defesa de Rodrigo Ashiuchi, proferidas por Candido durante as eleições municipais de 2024.

Na ocasião, Candido apoiou o candidato derrotado Caian Zambotto (PSOL). 

O caso advém de 2024, quando Candido realizou uma série de ataques contra Ashiuchi por meio de postagens na internet e também durante atos públicos na cidade. 

À época, Candido foi acusado de ter disseminado fake news ao alegar de maneira infundada que Rodrigo Ashiuchi seria “conivente com a infiltração do crime organizado na cidade”, segundo defesa de Ashiuchi. 

As falas foram denunciadas pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi, o que acarretou o processo e a posterior indenização determinada pela 3ª Vara Cível do Fórum de Suzano.

Procurada pela reportagem na tarde desta segunda-feira (14), a assessoria de Rodrigo Ashiuchi afirmou que o desfecho do caso é recebido com satisfação e confiança na Justiça, sendo que o pagamento das parcelas de indenização deverá se iniciar neste mês de agosto. 

CONDENAÇÃO 

Além da atual perda na Justiça, Marcelo Candido também foi condenado por improbidade administrativa quando era prefeito de Suzano, visto que teve suas contas reprovadas pela Câmara Municipal reiteradas vezes. “Ele foi responsável pelo endividamento histórico do cidade, fato revertido pela gestão de Rodrigo Ashiuchi que resgatou a capacidade de pagamento do município em seu mandato”, aponta a acusação.

O DS procurou o ex-prefeito Marcelo Candido na tarde desta segunda-feira (14). 
Ele afirmou que não vai recorrer e não pretendia comentar o assunto. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

No Dia do Cliente, ACE Suzano orienta empresários sobre estratégias para fidelizar consumidores
Cidades

No Dia do Cliente, ACE Suzano orienta empresários sobre estratégias para fidelizar consumidores

'Saúde Itinerante' realiza 279 atendimentos e procedimentos na Fazenda Aya
Cidades

'Saúde Itinerante' realiza 279 atendimentos e procedimentos na Fazenda Aya

Polo Audiovisual abre inscrições para workshop com o diretor Johnnas Oliva
Cidades

Polo Audiovisual abre inscrições para workshop com o diretor Johnnas Oliva

Cultura abre exposição que apresenta obras produzidas com filtros de papel para café
Cidades

Cultura abre exposição que apresenta obras produzidas com filtros de papel para café

Manutenção ultrapassa a marca de 10 mil toneladas de resíduos retirados no ano
Cidades

Manutenção ultrapassa a marca de 10 mil toneladas de resíduos retirados no ano

Cerimônia marca lançamento do livro sobre plano pedagógico do Profart
Cidades

Cerimônia marca lançamento do livro sobre plano pedagógico do Profart