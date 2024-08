Cantores PG e Luã Freitas serão atrações em aniversário de Igreja

Os cantores PG e Luã Freitas serão atrações no aniversário de 19 anos da Igreja Batista Adorando a Jesus. As apresentações acontecem nos dias 11 e 18 de agosto, respectivamente.

No dia 11, PG inicia sua apresentação às 19 horas. Além de cantar, ele também deve pregar a palavra no culto. No dia 18, a apresentação de Luã Freitas se inicia às 19 horas. Nesse dia, a pregação será feita por Guilherme Vesgo.

A Igreja Batista Adorando a Jesus está localizada na Rua Jeca Tatu, 585, na Vila Urupês, em Suzano.