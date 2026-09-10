Capacitações do Saspe em parceria com IFSP seguem com vagas disponíveis

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) segue com vagas disponíveis para os três cursos que promoverá em parceria com o campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Ainda há cerca de 90 oportunidades para as capacitações “Gestão Financeira para Área da Beleza”, “Auxiliar de Logística” e “Auxiliar de Almoxarifado”, sendo 30 para cada uma.

Os cadastros devem ser feitos presencialmente, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), com apresentação de RG, CPF, comprovante de residência e Número de Identificação Social (NIS). Os cursos são voltados a pessoas que moram em Suzano e tenham idade entre 18 e 60 anos.

A única diferença em relação à primeira divulgação é quanto aos dias e aos horários das aulas. Segundo a direção do IFSP, foi necessária uma readequação na programação inicial. Diante disso, a capacitação “Auxiliar de Logística” ocorrerá nos dias 24 e 25 de setembro e 1º, 2, 8, 9 e 15 de outubro, das 8 horas ao meio-dia. O curso “Auxiliar de Almoxarifado” será realizado no mesmo horário, mas em outras datas: 22, 23, 29 e 30 de outubro e 5, 6 e 12 de novembro. Cada um deles têm uma jornada total de 28 horas.

Essas capacitações abordarão atividades relacionadas às rotinas de logística e almoxarifado, incluindo recebimento, armazenamento e organização de mercadorias e materiais, controle de estoque e processos de movimentação.

Já as aulas de “Gestão Financeira para Área da Beleza” estão marcadas para os dias 21, 22 e 23 de setembro, das 13 às 17 horas. Serão abordados assuntos como organização financeira, controle de receitas e despesas, formação de preços e planejamento. Neste caso, a carga total será de 12 horas.

Para a dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, a chancela do IFSP torna as oportunidades ainda mais atrativas, que por si só já propiciarão aos participantes a possibilidade de colocação no mercado de trabalho ou de fortalecimento do próprio negócio.

“Esta é uma parceria muito importante, que nos garante capacitações fundamentais para quem busca se aperfeiçoar. Ainda que tenha sido necessária a reorganização das datas e dos horários por parte do IFSP, não tenho dúvida de que os conteúdos a serem passados farão muita diferença na formação de cada um dos alunos", destacou Déborah.