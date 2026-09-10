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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

'Saúde Itinerante' promove ação com atendimentos gratuitos neste sábado

Moradores do bairro Fazenda Aya poderão contar com consultas, vacinação, exames preventivos, atendimento com equipe multidisciplinar e cadastro no 'Viva Leite'

10 setembro 2026 - 16h11Por de Suzano
Moradores do bairro Fazenda Aya poderão contar com consultas, vacinação, exames preventivos, atendimento com equipe multidisciplinar e cadastro no 'Viva Leite'Moradores do bairro Fazenda Aya poderão contar com consultas, vacinação, exames preventivos, atendimento com equipe multidisciplinar e cadastro no 'Viva Leite' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado (12/09) mais uma ação do projeto “Saúde Itinerante”, iniciativa que tem como objetivo aproximar os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) dos moradores e ampliar o acesso da população aos cuidados de saúde. A atividade será realizada das 8 às 16 horas, na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada na estrada Fazenda Viaduto, 6.000, no bairro Fazenda Aya.

Durante a ação, os moradores poderão contar com uma série de serviços gratuitos voltados à prevenção, ao acompanhamento e à promoção da saúde. A programação inclui consultas médicas e de enfermagem, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar (dextro). Também serão oferecidos atendimentos com equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, além de sessões de auriculoterapia.

A população também terá acesso a serviços importantes de prevenção e acompanhamento, como vacinação, coleta do exame de papanicolau e solicitação de exames. A ação contará ainda com a realização de cadastros para o programa “Viva Leite”, iniciativa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado e fortificado. Para realizar o cadastro, os responsáveis deverão apresentar comprovante de endereço, RG e CPF dos pais ou responsáveis. Também será necessário levar o documento da criança e o cartão de vacinação.

A concentração de diferentes atendimentos em um único espaço busca facilitar o acesso dos moradores aos serviços públicos e fortalecer o acompanhamento integral da saúde. Os atendimentos serão realizados durante todo o período da ação. Para participar, os moradores devem apresentar documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos casos de vacinação, também é recomendada a apresentação da carteira de vacinação para que a equipe possa verificar e, se necessário, atualizar o esquema vacinal.

A iniciativa integra as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a atuação da APS, levando profissionais e serviços para mais perto dos moradores, especialmente em regiões mais afastadas das unidades fixas. Com ações descentralizadas, o município também intensifica o trabalho de prevenção e diagnóstico precoce, contribuindo para que a população mantenha o acompanhamento regular de sua saúde.

Para o secretário William Harada, a ação representa mais uma oportunidade de aproximar a rede municipal dos moradores. “O ‘Saúde Itinerante’ tem justamente esse propósito de levar os serviços para mais perto das pessoas, facilitando o acesso e oferecendo diferentes atendimentos em um único espaço. É uma ação que fortalece a prevenção, o diagnóstico e o cuidado contínuo. Convidamos os moradores da Fazenda Aya e de toda a região a participarem e aproveitarem os serviços oferecidos pela nossa equipe”, afirmou.

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