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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quinta-feira (10), em SP: tempo instável

Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, com acumulados expressivos principalmente nas regiões oeste, centro, sul e leste paulista

10 setembro 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 21 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 21 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta quinta-feira, a atuação de um cavado meteorológico manterá o tempo instável em grande parte do Estado de São Paulo. Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, com acumulados expressivos principalmente nas regiões oeste, centro, sul e leste paulista, seguidas por raios e rajadas de vento ocasionais, deixando a situação em alerta.

No norte paulista, também há previsão de pancadas isoladas, com previsão de acumulados moderados. A alta nebulosidade manterá as temperaturas amenas durante o dia.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 16 e 21 graus. Já em Capivari, mínima de 19 e máxima de 25 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.

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