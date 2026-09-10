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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

Frio intenso fortifica vendas de artigos de inverno nas lojas do comércio de Suzano

Informações são da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE)

10 setembro 2026 - 07h30Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Aumento na procura por agasalhos e roupas de frioAumento na procura por agasalhos e roupas de frio - (Foto: Yasmin Torres/DS)

Os comerciantes do Centro de Suzano confirmam que o aumento na procura por agasalhos e roupas de frio está presente desde o fim do Dia das Mães, que ocorreu no dia 10 de maio de 2026. A alta procura deve se estender até o fim do mês de julho.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano), de forma geral, é comum que a queda das temperaturas estimule a procura por artigos de inverno, especialmente em períodos de frio mais intenso, o que pode refletir positivamente no movimento do comércio local.

Comerciantes ainda afirmam que o inverno do ano passado teve maior impacto na procura. “Ano passado o inverno foi melhor – de vendas -, acho que isso se dá devido à Copa”, afirma o gerente da Empório da Moda, João Mário de Paula. Kevillyn afirma que os casacos são os mais procurados, e que a loja não deixou de se preparar para a temporada. “Criamos campanhas para o inverno, e estamos com peças exclusivas, como é o caso da coleção de tricô, que custa a partir de R$ 39,99”, disse. “Acredito que a procura por peças de inverno devem se estender até o fim de julho”, complementou.

João não deixou de preparar sua loja, também iniciou promoções para atrair o público. 

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