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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

Ouvidoria Municipal de Suzano registra mais de 4 mil solicitações até metade do ano

Entre as solicitações mais frequentes deste ano, os pedidos relacionados à manutenção e serviços urbanos tomam a frente

10 setembro 2026 - 08h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Ouvidoria até junho, foram 4.606 solicitaçõesOuvidoria até junho, foram 4.606 solicitações - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Os munícipes da cidade de Suzano podem realizar reclamações, elogios e solicitações de serviços, além de denunciar irregularidades através da Ouvidoria Municipal de Suzano. 

Até junho, foram registradas 4.606 solicitações. No ano passado foram registrados 6.373 atendimentos.

Entre as solicitações mais frequentes deste ano, os pedidos relacionados à manutenção e serviços urbanos tomam a frente, com 360 solicitações relacionadas à iluminação pública. Em seguida, as reclamações, com 297 relacionados a atendimentos insatisfatórios e serviços irregulares. E em terceiro lugar, 270 solicitações estão relacionadas a maus tratos a animais.

O munícipe que deseja realizar uma solicitação à ouvidoria do município pode contatá-los pelos telefones 156 e 0800-774-2007, ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. Os cidadãos que desejam realizar uma solicitação pessoalmente, podem ir até a rua Baruel, 126, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Além de ser possível realizar um pedido pelo Portal do Cidadão https://suzano.sp.gov.br/controladoria-geral-do-municipio/ouvidoria/, e pelo Fala.BR encontrado no endereço: https://falabr.cgu.gov.br/.

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